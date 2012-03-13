توزیع میوه شب عید در 60 نقطه شهر ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهردوشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان غربی، اظهار داشت: در توزیع میوه ایام نوروز با مشکل خاصی مواجه نبوده و آذربایجان غربی از نظر میوه تامین بوده و در این راستا پیش بینی های لازم صورت گرفته است.



وی ضمن تاکید بر نظارت هر چه بیشتر در بازار و با بیان اینکه باید در بحث نظارتی به صورت جدی وارد شویم، گزارشات حاکی از نواقصی در بازار بوده که باید مشکلات را رفع کنیم، ادامه داد: قیمت البسه در بازار گران بوده که عدم درج قیمت بر روی البسه و بالا بودن قیمتها به یکی از مشکلات عمده در این زمینه تبدیل شده که با افزایش برنامه های بازرسی می توان این مشکل را رفع کرد.



معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه طی ماههای گذشته کمبودی در میزان روغن داشتیم، گفت: رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و تمهیدات ویژه ای که باید از سوی سازمان بازرگانی اعمال شود، اگر در زمینه مرغ نیاز به واردات داریم باید مشکلات را رفع کنیم.



دیزج نژاد با اشاره به راه اندازی نمایشگاه های اقلام پرمصرف نوروز، گفت: تخفیف هایی که در این نمایشگاه ها ارائه می شود باعث رغبت بیشتر مردم برای خرید از این نمایشگاه ها شده که باید برای رفع این مشکل و رفاه حال مردم نظارت و بازرسی بیشتری توسط سازمان بازرگانی از این نمایشگاه ها انجام شود.



وی با اشاره به پیش بینی کمبود مرغ در ماه های آینده، گفت: خروج مرغ از استان ممنوع شده و برای رفع این معضل باید امکان واردات مرغ از سایر استانها را تسهیل بخشیم.