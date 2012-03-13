اعلام نتایج نهایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن گیلان

علی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت مدیره این سازمان همزمان با سراسر کشور افزود: بعد از شمارش آراء، کریم توکل نیا و میرصادقی از رشته معدن، علیرضا حسین خواه در رشته زمین شناسی و احمدرضا شهابی در رشته نقشه برداری بیشترین آراء را کسب کردند.

وی اظهارداشت: همچنین علی درویش زاده در رشته زمین شناسی به عنوان نفر پنجم در هیئت مدیره این سازمان بیشترین آراء را کسب کرد.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی معدن گیلان گفت: فرزاد اسدی و منوچهر مرتضوی نیز به ترتیب در رشته های معدن و زمین شناسی به عنوان اعضاء علی البدل این سازمان انتخاب شده اند که بعد از تائید نهایی وزارت صنعت و معدن و تجارت کشور این اعضاء به طور رسمی به عنوان هیئت مدیره منصوب خواهند شد.

وی افزود: داوطلبان در این انتخابات ملزم به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مربوطه و نیز پروانه اشتغال حداقل پایه سه هستند.

تقی زاده ادامه داد: سازمان نظام مهندسی گیلان از سال 80 در گیلان تأسیس شد و هم اکنون بیش از 800 نفر از مهندسان در رشته های معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی به عضویت این نظام درآمده اند.