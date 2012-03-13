چهارشنبه سوری در شریعت اسلام هیچ مبنای دینی و عقلی ندارد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هرگونه عمل و رفتار اجتماعی کورکورانه که مبنای منطقی نداشته باشد از دیدگاه اسلام باطل شمرده می شود.

ایرانیان باستان بر اساس باورهای زرتشتی، معتقد به احیاگری آتش بودند

وی بیان داشت: ایرانیان باستان بر اساس باورهای زرتشتی، معتقد به احیاگری آتش بودند، در این راستا آن را نمادی برای مبارزه با مرگ و نیستی زمستان و استقبال از حیات و هستی بهار می دانستند.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین ادامه داد: برپایی این مراسم ریشه تاریخی دارد و احترام به آتش به اعتقادات ایرانیان باستان باز می گردد و به عقاید مسلمانان ارتباطی ندارد.

وی عنوان کرد: این سنت قدیمی ایرانیان چند سالی است که به یک رفتار ضد اجتماعی و آزار دهنده در چهارشنبه آخر سال تبدیل شده است.

بعضی افراد با نیت مغرضانه آتش برپا می کنند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: افرادی هستند که با نیت مغرضانه و آزار رساندن به دیگران آتش بر پا می کنند و از وسایل خطرناکی مانند مواد منفجره استفاده کرده و باعث اتفاقاتی مانند سقط جنین یا آزار روحی برای دیگران می شوند.

حجت الاسلام محمودی یادآور شد: خرید و فروش این مواد منفجره نیز از دیدگاه اسلام، علما و مراجع تقلید حرام اعلام شده است و حق الناس بر گردن توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد منفجره است و باید در آخرت پاسخگوی عواقب آن باشند.

وی ادامه داد: خانواده ها باید عواقب استفاده از این مواد را به فرزندان خود آموزش دهند و نگذارند با بی توجهی فرزندان آنها اتفاقات ناگواری برای دیگران یا خود آنها رخ دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامیناظهارداشت: چهارشنبه سوری در کنار روشن کردن آتش دارای آداب و رسوم سرشاری است که باید آنان را ارج نهاد و به آن عمل کرد.