عملکرد ارشاد لرستان در زمینه توزیع اعتبارات فرهنگی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان لرستان با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای طرحهای فرهنگی سفر سوم هیئت دولت به لرستان اظهار داشت: در این زمینه هنوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نسبت به توزیع اعتبارات اقدام نکرده است.

وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان باید طبق مصوبه شورای برنامه ریزی عمل کرده و اعتبارات ارتقا شاخصهای فرهنگی را بین دستگاهها توزیع کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه تاکنون عملکرد ارشاد در این زمینه قابل قبول نبوده است، ادامه داد: پرداخت بخش دوم این اعتبارات منوط به توزیع قسمت اول اعتبارات است.

شریعت نژاد تصریح کرد: در قالب سفر سوم هیئت دولت به لرستان بیش از 30 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرحهای فرهنگی به استان اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 30 درصد از این اعتبارت به استان تخصیص داده شده است گفت: این درصد رقمی معادل بیش از 10 میلیارد تومان است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان یادآور شد: این اعتبارات در راستای اجرای طرح های فرهنگی، قرآنی، مساجد، تشکل ها، کانونهای فرهنگی و ... هزینه خواهد شد.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه باید خروجی این طرح های فرهنگی ارتقا شاخص های فرهنگی در استان لرستان باشد، عنوان کرد: این اعتبارات باید هرچه سریعتر توسط دستگاههای فرهنگی استان جذب شود.