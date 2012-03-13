فراخوان مقاله نشست مشترک علما و روحانیون تشیع و تسنن آغاز شد

بهروز مجنونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان مقاله در موضوعات زیارت ازدیدگاه مذاهب، احادیث امام رضا (ع) در منابع معتبر مذاهب اسلامی، تحقق توحید در زیارت و زیارتنامه ها است.

وی افزود: پوستر این فراخوان در میان اقشار تاثیر گذار،دانشجویان، روحانیون مستقر و هجرت و همچنین روحانیون بومی توزیع شده است.

مسئول تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه افزود: زمان برگزاری این کنگره نیمه دوم فرودین ماه 91 است.

وی بیان کرد: این نشست همه ساله به منظور تقویت وحدت و همگرایی میان علما و روحانیون شیعه و سنی خراسان رضوی برگزار می شود.

مجنونی درباره فعالیت های این اداره گفت: برگزاری دوره های آموزشی مبازره با جریانات و مدعیان دورغین، گردهمایی اعضا و هیئت امنا، اختصاص کد به هیئات مذهبی دانش آموزی از جمله این برنامه ها بوده است.

وی افزود: تشکیل جلسات شورای هیئت مذهبی در مناسبتهای مختلف، بازدید و سرکشی از هیئت مذهبی تربت حیدریه و بخش های تابعه از اهم برنامه های اجرایی سال90 واحد تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه بوده است.