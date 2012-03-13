جشنواره "سفره های هفت سین" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

علی اکبر احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره به صورت ویژه به سفره های هفت سین اختصاص یافته و از چهارشنبه 24 اسفند ماه جاری به مدت سه روز ازساعت 11صبح تا 22 برای بازدید عموم برپا می شود.

وی گفت: در این جشنواره 21 سفره هفت سین سنتی با هدف ترویج فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی انداخته خواهد شد و شرایط مسابقه هفت سین برای عموم شرکت کنندگان مهیا شده است.

احمدزاده افزود: مراسم افتتاحیه چهارشنبه 24 اسفند ماه ساعت11صبح با حضور مردم و مسئولان شهرستان که با دعوت رسمی و ارسال پیامک و نصب بنر و تراکت در سطح شهرستان صورت گرفته انجام خواهد شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی طرقبه شاندیز تصریح کرد: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره معرفی جاذبه های گردشگری، ایجاد فضای سالم شاد و بانشاط و نیز گذراندن اوقات فراغت خانواده ها در محیطی کاملاً فرهنگی تربیتی است.

شایان ذکر است این جشنواره به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان طرقبه شاندیز و مجتمع آموزشی آیلیس در تالار پدیده شهر شاندیز اجرا خواهد شد.