  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

احمد زاده در گفتگو با مهر:

جشنواره "سفره های هفت سین" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

جشنواره "سفره های هفت سین" در طرقبه شاندیز برگزار می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی اداره میراث فرهنگی و گردشگری طرقبه شاندیز از برگزاری جشنواره سفره های هفت سین در شهر شاندیز خبر داد.

علی اکبر احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره به صورت ویژه به سفره های هفت سین اختصاص یافته و از چهارشنبه 24 اسفند ماه جاری به مدت سه روز ازساعت 11صبح تا 22 برای بازدید عموم برپا می شود.

وی گفت: در این جشنواره 21 سفره هفت سین سنتی با هدف ترویج فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی انداخته خواهد شد و شرایط مسابقه هفت سین برای عموم شرکت کنندگان مهیا شده است.

احمدزاده افزود: مراسم افتتاحیه چهارشنبه 24 اسفند ماه ساعت11صبح با حضور مردم و مسئولان شهرستان که با دعوت رسمی و ارسال پیامک و نصب بنر و تراکت در سطح شهرستان صورت گرفته انجام خواهد شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی طرقبه شاندیز تصریح کرد: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره معرفی جاذبه های گردشگری، ایجاد فضای سالم شاد و بانشاط و نیز گذراندن اوقات فراغت خانواده ها در محیطی کاملاً فرهنگی تربیتی است.

شایان ذکر است این جشنواره به همت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان طرقبه شاندیز و مجتمع آموزشی آیلیس در تالار پدیده شهر شاندیز اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1559400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها