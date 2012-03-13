برنامه جامع "کسب روزی حلال" در خراسان رضوی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان اظهار داشت: تاثیر منفی و مخرب لقمه و کسب روزی حرام بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان بر مضرات آن واقفند.

وی افزود: علت رواج روزی حرام در جامعه ناشی از عدم شناخت مردم از این موضوع است که باید برنامه جامع کسب روزی حلال با رویکرد آگاه سازی مردم اجرایی شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی یکی دیگر از علل کسب روزی حرام را ابهام در اجرای برخی قوانین دانست و گفت: باید این اشکالات توسط قانونگذاران و مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.

غفاری تصریح کرد: نواقصی که در برخی از ساختارهای نظام آموزشی، تربیتی، اقتصادی و حوزه کسب و کار وجود دارد از دیگر عواملی است که منجر به بی توجهی به کسب روزی حلال می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای نهادینه شدن کسب روزی حلال در جامعه و اجرای برنامه جامع باید یک ساختار منسجم و کارشناسی شده طراحی شود که با تغییر مدیران این ساختار تغییر نکند و به طور مستمر برنامه های آن رصد و پیگیری شود.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه در مورد برنامه جامع کسب روزی حلال گفت: این برنامه که توسط کارشناسان و صاحب نظران حوزه، دانشگاه و همچنین اساتید اقتصاد تدوین شده دارای 19 برنامه اصلی با زیرشاخه های متنوع است.

وحید موسویان افزود: استفاده از ظرفیت ائمه جماعات مستقر در ادارات برای ترویج رزق حلال، تولید انیمیشن آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی با اصناف در خصوص روزی حلال و برگزاری کارگاه های تخصصی برای مدیران بانک ها از جمله این برنامه هاست.

مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: تدوین کتاب نامه رزق حلال، برگزاری جشنواره هنری رزق حلال، برگزاری نشست های تخصصی رسانه، طراحی نشان رزق حلال و اعطای آن به افراد، تبیلغات و اکران شهری موضوعات کسب روزی حلال، تولید کتابچه های جیبی و راه اندازی پورتال از دیگر برنامه های این طرح جامع است.