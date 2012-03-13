بازیکنان تیم بسکتبال چهار محال و بختیاری با غیرت بازی کردند

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک قهرمانی تیم بسکتبال چهار محال و بختیاری درکشور، گفت: جوانان تیم استان چهار محال و بختیاری در مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان کشور با غیرت بازی کردند.

وی افزود: جوانان تیم بسکتیبال این استان از بسکتبال چهار محال و بختیاری دفاع کردند و با پیروزی در مقابل تیم های قدرتمند تهران و اصفهان توانستند قهرمان کشور بشوند وافتخار بزرگی برای تمام مردم این استان بدست بیاوردند.

حسینی تاکید کرد: چهار محال و بختیاری یکی از استان های با استعداد در رشته ورزشی بسکتبال است وباید مسئولین کشور در خصوص افزایش اعتبارات و امکانات برای رشد بسکتبال در این استان توجه ویژه داشته باشند.

تیم جوانان چهار محال و بختیاری روز دوشنبه با پیروزی بر تیم اصفهان سکوی نخست بسکتبال کشور را بدست آورد.