18 شهرستان مازندران دادسرا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری نوشهر با اشاره به حضور پر شور و حماسی مردم ولایتمدار وفادار به نظام در انتخابات گفت: حماسه میلیونی و یکپارچه مردم ایران در این دوره از انتخابات موجب تحیر و سرگشتگی دشمنان قسم خورده نظام شد.

وی افزود: با این حضور گسترده برگ زرین دیگری بر صفحه تاریخ انقلاب رقم خورد.

وی بصیرت بالای مردم را نشانگر پایبندی به آرمانهای والای اسلام، انقلاب و امام راحل (ره) داشت و اذعان داشت: ملت ایران در طول 33 سال گذشته با وجود فراز و نشیب های فراوان توانست با اتکال بر خداوند متعال و اطاعت از مقام معظم رهبری از فتنه های شوم دشمنان قدرتمندانه عبور کند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مردم لایه درونی خودشان را در 12 اسفند به منصه ظهور گذاشتند و با وجود سناریوهای تحریم و تهدید دشمنان خواب آنها را پریشان و امیدشان را به یاس تبدیل کردند.

وی با اشاره به فتنه ها و بحران های پس از انتخابات 88 و تلاش غربی ها و دست نشانده های آنها تصریح کرد: مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی در مواقع حساس و سرنوشت ساز به نظام پشت نمی کنند و با تبعیت از مرجعیت و ولایت پاسخ قاطعانه به طراحی ها و تبلیغات دشمن می دهند.

طالبی یادآور شد: 32 حوزه قضایی در این استان وجود دارد که در 18 شهرستان دادسراها احیا شده اند.

این مقام قضایی به نقش مهم شوراهای حل اختلاف در حل و فصل مرافعات و اصلاح ذات البین اشاره کرد و میزان وارده ها در این نهاد مردمی را 189 هزار و 233 فقره عنوان کرد که 190 هزار و 709 فقره مختومه شده است.

طالبی، مجموع پرونده های ورودی به تشکیلات قضایی مازندران را 600 هزار فقره بر شمرد و با اشاره به کمبود کارد قضایی و اداری در سطح استان افزود: با توجه به 653 پست قضایی مصوب برای مراجع قضایی استان 403 قاضی در محاکم فعالیت می کنند.

وی نظارت درون تشکیلاتی و فوق العاده را در دستگاه قضایی در مقایسه با سایر تشکیلات بی نظیر دانست و تاکید کرد:هیچ تشکیلاتی مانند مراجع قضایی نظارت نمی شود و پرونده ها از فیلتر های مختلفی مانند تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد موشکافی و بازنگری قرار می گیرد.

رئیس دادگستری مازندران در پایان با قدردانی از زحمات حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب، رئیس پیشین دادگستری نوشهر، حجت الاسلام ابراهیم عرب خرد مردی را به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی کرد.