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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

در ایام نوروزی :

38 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان زنجان مستقر می شوند

38 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان زنجان مستقر می شوند

زنجان -خبرگزاری مهر : مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در ایام تعطیلات نوروز 38 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان مستقر می شوند و 150 کشیک در این پایگاهها به مصدومان احتمالی سوانح و حوادث جاده ای خدمات ارائه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین عزیزی عصر سه شنبه در مراسم مانور روز بدون حادثه ، افزود : در کل کشور هزار و 250 پایگاه با هزار و 35 نفر در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران خدمات ارائه خواهند داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمرزنجان  گفت :  یک بالگرد امداد و نجات نیز در ایام نوروز به مصدومان خدمات رسانی خواهد کرد.

عزیزی تاکید کرد : استان زنجان با جذب 100 درصد اعتبارات در سال جاری بعد از استان هرمزگان در رتبه دوم جذب اعتبارات در کشور قرار دارد .

وی گفت : داروخانه شبانه روزی هلال احمر شبانه روز خدمات خواهد داد و در حوزه درمان وضعیت مطلوبی دارد .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر زنجان افزود : دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر زنجان با جذب 92 دانشجو در استان فعالیت می کند .

عزیزی در ادامه یاد آور شد : هلال احمر زنجان در سال جاری به هزار و 47 نفر خدمات داده است و در این راستا 433 نفر مورد درمان قرار گرفتند .

کد مطلب 1559410

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