مطهری سخنران جلسه سئوال از رئیس جمهور

مصطفی رضا حسینی در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه هماهنگی طراحان سئوال از رئیس جمهور که بعدازظهر امروز انجام شد گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آقای مطهری به عنوان طراح اصلی سئوال از رئیس جمهور از 15 دقیقه وقت تعیین شده در آئین نامه داخلی مجلس برای مطرح کردن موضوع سئوال از رئیس جمهور استفاده کند.

وی گفت: پیشنهاد دیگری هم بود که آقایان مصباحی مقدم و پزشکیان نیز در مورد محورهایی از این طرح سخنرانی داشته باشند اما به دلیل آنکه وقت کافی برای طرح موارد مختلف از سوی چند نفر وجود ندارد تصمیم گرفته شد فقط آقای مطهری سخنران این جلسه باشد.

نماینده شهر بابک درباره جوسازی ها برای پس گرفتن امضاها از این طرح گفت: هم اکنون سئوال از رئیس جمهور به نقطه ای رسیده که راه پیش و پس ندارد. اگر رئیس جمهور به صحن مجلس نیاید حرف طراحان رئیس جمهور که معتقدند رئیس جمهور قانون را قبول ندارد مورد تایید قرار می گیرد در صورتی هم که دوستداران رئیس جمهور جلسه فردای مجلس را ترک کنند باز هم این اتفاق به ضرر رئیس جمهور است چرا ما به عنوان طراحان سئوال اعلام می کنیم امروز که بحث مظلومیت قانون مطرح بود و قرار بود به بی قانونی پایان داده شود عده ای در همین مجلس نگذاشتند و آنگاه این افکار عمومی است که قضاوت می کند.

رضا حسینی ادامه داد: بنابراین از هر زاویه ای که نگاه کنیم به نفع آقای رئیس جمهور است که در جلسه فردا شرکت کند سئوال منطقی نمایندگان را بشنود و اگر پاسخ منطقی ای دارد بیان کند مردم قضاوت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم فردا جلسه خوبی داشته باشیم و حتما چنین خواهد بود این به صلاح دولت و مردم و مجلس است مگر اینکه عده ای بخواهند از گل آلود بودن آب ماهی خود را بگیرند وگرنه موضوع حضور رئیس جمهور در مجلس مسئله ساده ای است.

رضا حسینی درباره جلسه هیئت رئیسه مجلس و تصمیم گیری درباره ابهام در آئین نامه داخلی مبنی بر اینکه امکان پس گرفتن امضاها از پای این طرح در این مرحله وجود دارد یا خیر ، نیز گفت: هیئت رئیسه در این باره ابهاماتی را مطرح کرد اما در جلسه ای که برگزار شد به این نتیجه رسیدند که طبق آئین نامه در مرحله پس از به جریان افتاده سئوال مهلتی برای پس گرفتن امضاها وجود ندارد و اگر کسی قصد داشت که امضایش را از سئوال پس بگیرد باید قبل از قرائت موضوع در صحن مجلس این کار را می کرد.

سخنگوی طراحان سئوال از رئیس جمهور گفت: ما معتقدیم اتفاقاتی که در دو روز گذشته افتاده و شایعاتی درباره پس گرفتن امضاها مطرح شده تلاش عده ای از دوستداران دولت است که البته مثمر ثمر واقع نشد . این عده قصد داشتند به رئیس جمهور اعلام کنند که می خواهند در حمایت از دولت کارهایی بکننددر حالی که رئیس جمهور باهوش تر از آن است که تحت تاثیر این اقدامات قرار گیرد.