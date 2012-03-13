7 هزار دانش آموز لرستانی پیرامون عفاف و حجاب آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان لرستان به برنامه های برگزار شده در حوزه حجاب و عفاف اشاره کرد و اظهار داشت: امسال 300 مورد بازدید از سطح ادارات استان در راستای طرح ارزیابی وضعیت عفاف و حجاب در دستگاهها صورت گرفته است.

وی با اشاره به شاخصهای اجرای این طرح در سطح دستگاههای اجرایی استان بیان داشت: برخی از شاخص ها شامل رعایت پوشش و وضعیت ظاهری، عدم استفاده از منشی های خانم برای مدیران مرد دستگاههای اجرایی، عدم وجود اتاق مشترک خانم ها و آقایان و... بوده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان همچنین در رابطه با آموزشهای ارائه شده در این زمینه نیز عنوان کرد: در سالجاری بیش از 2هزار نفر در کارگاه های آموزشی و حجاب شرکت کردند.

جهان افروز همچنین به ارائه آموزشهای مربوط به عفاف و حجاب در سطح مدارس استان اشاره کرد و گفت: طی سالجاری 7 هزار دانش آموز در دو شهرستان خرم آباد و بروجرد تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتند.