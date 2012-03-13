تازه ترین اقدام اسد در زمینه اصلاحات/ مخالفت بولیوی با اقدامات ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، بشار اسد هفتم می را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه اعلام کرده است.



خبر دیگر اینکه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد باید مخالفانی را که از سلاح استفاده می کنند، متقاعد کرد که تنها راه در مقابل آنها، گفتگو است.



از سوی دیگر بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در نامه هایی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، مواضع خصمانه ناصر بن عبدالعزیز النصر رئیس قطری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه سوریه را محکوم کرد.



وی مواضع النصر را در تضاد با ماموریتش و نشان دهنده تاثیرپذیری از مواضع سیاسی رژیم قطر دانست.

خبر دیگر اینکه، اوه مورالس رئیس جمهوری بولیوی بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه دخالت در امور داخلی سوریه و همچنین درخواست برخی رژیمها برای دخالت دراین کشور تاکید کرد.



مورالس گفت کشورش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه گذشته به قطعنامه ضد سوری رای منفی داد، زیرا بر این عقیده است که بحران سوریه، یک موضوع داخلی است.



وی خاطر نشان کرد در پس درخواست برای دخالت نظامی در سوریه، انگیزه های تجاری نهفته است.



مورالس همچنین از دولت آمریکا و سیاستهای اشتباه آن در آمریکای جنوبی و به ویژه علیه بولیوی انتقاد کرد.