آموزش های عمومی می تواند موجب تغییر رفتار رانندگان تاکسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران عامل تاکسیرانی منطقه یک کشور ظهر سه شنبه در محل تالار مردم شهرداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که مدیران عامل تاکسی رانی استانهای تهران، قزوین، قم، مرکز و سمنان، مسعود نصرتی شهردار، عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم حضور داشتند در خصوص راهکارهای توسعه و ایمن سازی سفرهای شهری توسط سازمانهای تاکسیرانی و برنامه ریزی برای نوسازی و انتخاب خودروهای جدید بحث و تبادل نظر شد.



سید مهدی همدانی در این گردهمایی گفت: با گذشت بیش از نیم قرن از استانداردسازی شبکه حمل و نقل شهری هنوز این سیستم پر هزینه و کم بازده است.



وی افزود: در برنامه چهارم توسعه به ازای هر 387 نفر تعداد 258 تاکسی و 45 اتوبوس در نظر گرفته شده بود که در برنامه پنجم با چهار برابر شدن تعداد تاکسی ها این میزان به ازای هر 100 نفر تعریف شده است.



همدانی بیان کرد: در شهر قزوین هر نفر در روز 1.8 سفر انجام می دهد که از یک سو بیانگر رونق اقتصادی و از سوی دیگر نشان دهنده ضعف در تحقق دولت الکترونیک است.



وی تصریح کرد: در حالی که در برنامه پنجم توسعه سهم اتوبوسرانی از جابجایی مسافر در حدود 40 درصد دیده شده در حال حاضر میزان جابجایی مسافر در شهرهای ایران کمتر از 25 درصد است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآورشد: تامین زیرساختها برای تحقق برنامهد های ترسیم شده ضروری است لذا اگر بخواهیم در برنامه ریزی موفق شویم باید شاخص های عملیاتی داشته باشیم و کیفیت و کمیت خدمات را تعریف کنیم.



همدانی گفت: در خصوص صلاحیت فنی رانندگان تاکسی، نوع خودرو، استانداردسازی سفرها، ایمنی خودرو، سلامت فردی، جسمی، روحی رانندگان، رفتارهای ترافیکی و آموزش رانندگان باید به طور جدی وارد مرحله عملیاتی شویم تا کارها نتیجه دهد.



این مسئول اظهارداشت: در زمینه فرهنگی باید آگاهی دادن و آموزش رانندگان را جدی بگیریم و در برنامه ریزی های فرهنگی و آموزشی به گونه ای حرکت کنیم که این موارد به تغییر رفتار رانندگان منجر شود.



در ادامه عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: این نشست ها تاثیر به سزایی در انتقال تجربه مدیران شهرهای کشور دارد و می تواند به نتایج خوبی منجر شود.



ظاهری تصریح کرد: با انتقال تجربیات میدران، ارائه راهکارهای اصولی و منطقی و آسیب شناسی برنامه های گذشته می توان در نشست های تخصصی به نتایج ارزشمندی دست یافت.

