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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

استقرار ماموران پلیس پیشگیری و آگاهی در میادین پایتخت

استقرار ماموران پلیس پیشگیری و آگاهی در میادین پایتخت

همزمان با آخرین شب چهارشنبه سال ماموران پلیس پیشگیری و آگاهی در تمامی میادین پایتخت مستقرند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تعطیلی زود هنگام مدارس و تلاش شهروندان برای رسیدن سریعتر به منازلشان پیک ترافیک از ساعت 14:30 دقیقه آغاز شده و همین امر موجب افزایش بار ترافیکی در بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر شده است. همچنین  با اجرای محدودیت های تردد برای موتور سواران از ساعت 14 امروز، کفی های پلیس برای برخورد با موتور سواران متخلف در خطوط ویژه و مناطق آسیب پذیر حضور دارند.

از ظهر امروز نیز ماموران پلیس پیشگیری در تمامی میادین شهر مستقر شده و نیروهای پلیس آگاهی نیز با گشت های موتوری و خودرویی در تمام نقاط به گشت زنی پرداخته تا با متخلفان و هنجارشکنان برخورد کنند.

نیروهای اورژانس نیز به همراه گشت های موتوری آتش نشانی در میادین و محلاتی که امکان بروز حادثه وجود دارد حضور دارند  تا در کمترین زمان به امدادرسانی بپردازند.

به گزارش مهر،نیروهای پلیس راهور نیز با استقرار در میادین، تقاطع ها و خیابان ها مستقرند تا از ایجاد ترافیک جلوگیری کنند.

کد مطلب 1559422

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