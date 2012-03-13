استقرار ماموران پلیس پیشگیری و آگاهی در میادین پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تعطیلی زود هنگام مدارس و تلاش شهروندان برای رسیدن سریعتر به منازلشان پیک ترافیک از ساعت 14:30 دقیقه آغاز شده و همین امر موجب افزایش بار ترافیکی در بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر شده است. همچنین با اجرای محدودیت های تردد برای موتور سواران از ساعت 14 امروز، کفی های پلیس برای برخورد با موتور سواران متخلف در خطوط ویژه و مناطق آسیب پذیر حضور دارند.

از ظهر امروز نیز ماموران پلیس پیشگیری در تمامی میادین شهر مستقر شده و نیروهای پلیس آگاهی نیز با گشت های موتوری و خودرویی در تمام نقاط به گشت زنی پرداخته تا با متخلفان و هنجارشکنان برخورد کنند.

نیروهای اورژانس نیز به همراه گشت های موتوری آتش نشانی در میادین و محلاتی که امکان بروز حادثه وجود دارد حضور دارند تا در کمترین زمان به امدادرسانی بپردازند.

به گزارش مهر،نیروهای پلیس راهور نیز با استقرار در میادین، تقاطع ها و خیابان ها مستقرند تا از ایجاد ترافیک جلوگیری کنند.