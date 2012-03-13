سند ساماندهی ورزش جوانان در شهرستان های خراسان رضوی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از تدوین سند استانی ساماندهی امور جوانان برای شهرستان‌ها در سال آینده خبر داد.

هادی طالبیان اظهار کرد: برنامه های معاونت جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان در قالب دو رویکرد هماهنگ سازی و فرهنگ سازی هدف گذاری شده است.

وی افزود: در رویکرد هماهنگ سازی؛ تشکیل ستادهای ساماندهی امور ورزش و جوانان در کلیه شهرستان های استان مورد بررسی قرار می گیرد.

طالبیان در نظر گرفتن برنامه هایی با عناوین اوقات فراغت به منظور سازماندهی مسایل اجتماعی جوانان، مشارکت در اجرای طرح استانیار، ازدواج، خانواده و هویت را از جمله فعالیت های مهم این معاونت در سال آینده عنوان کرد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: با اجرای تمامی برنامه های در نظر گرفته شده، استان دستاوردهای خوبی را در زمینه های ذکر شده طی سال 91 از آن خود سازد.

توسعه زیرساخت ها و حضور فعال در لیگ کشور اولویت هیئت گلف استان

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی توسعه زیرساخت ها، برگزاری دوره مربیگری و حضور فعال در لیگ کشور را مهمترین فعالیت های در پیش روی این هیئت در سال 91 اعلام کرد.

محسن پورتقی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها در زمین گلف مجموعه ثامن الائمه(ع) و مجموعه مینی گلف شهید بهشتی با حمایت مدیرکل ورزش و جوانان استان طی سال آینده به انجام خواهد رسید.

وی برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 برای بانوان و آقایان در سطح استان به منظور پرورش مربیان مجرب را از دیگر اهداف این هیات در بخش آموزش طی سال آینده عنوان کرد.

پورتقی از انجام تمرینات مستمر به منظور آمادگی ورزشکاران برای مسابقات قهرمانی کشور در اردیبهشت ماه سال آینده و دستیابی به جایگاهی که خراسان رضوی استحقاق آن را دارد، خبر داد.

المپیاد دارت بانوان روستایی و عشایری خراسان رضوی برگزار شد

چهارمین المپیاد دارت بانوان هیئت ورزش های روستایی و عشایری خراسان رضوی با حضور 6 تیم در سالن مهران مشهد برگزار شد.

این مسابقات با شرکت تیم هایی از شهرستان‌های خلیل آباد، گناباد، کاشمر، چناران و تیم های الف و ب مشهد در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار شد.

در قسمت تیمی این مسابقات، شهرستان خلیل آباد مقام نخست، تیم ب مشهد دوم و شهرستان چناران مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش انفرادی نیز فرشته شاکری از شهرستان خلیل آباد در جایگاه نخست این مسابقات ایستاد، آزیتا بهروزی فر از چناران مقام دوم مسابقات را از آن خود کرد و نصرت اسلامی به مقام سومی این مسابقات دست یافت.