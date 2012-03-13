جاده های کشور با سامانه ثبت تخلفات رانندگی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در پلیس راه آمل افزود: قرار است دو هزار کیلومتر از جاده های کشور در طول اجرای برنامه پنجم توسعه زیر پوشش این سامانه قرار گیرند.



وی با اشاره به استفاده از این سامانه هوشمند در جاده تهران مشهد گفت: تخلفات رانندگی در این محور از 9 درصد تا پیش از فعال شدن سامانه، به کمتر از یک درصد در حال حاضر کاهش یافته است.

مومنی با بیان اینکه این سامانه از جمله سامانه های پیشرفته موجود در دنیا است، اظهار داشت: با روند افزایشی تعداد خودرو ها و افزایش سفرهای درون و برون شهری در کشور، استفاده از سامانه های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در جاده ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.



وی افزود: از سال آینده محور مشهد تا اردبیل که بخش عمده ای از آن به استان مازندران منتهی خواهد شد ، زیر پوشش این سامانه هوشمند قرار خواهد گرفت.



رئیس پلس راهنمایی و رانندگی کشور به آغاز مطالعات طرح استفاده از هواپیماهای سبک و بدون سرنشین برای کنترل هوایی ترافیک در جاده های مازندران برای نخستین بار در کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا استفاده از اینگونه هواپیماها که اکنون در دنیا مرسوم است ، در جاده های پردد و مسافر خیز مازندران افزایش یابد.



مومنی به کاهش حدود 14 درصدی تلفات رانندگی از ابتدای امسال تاکنون در جاده های درون و برون شهری کشور اشاره کرد و گفت: امسال سه هزار تن از آمار کشته شدگان و 17 هزار نفر از تعداد زخمی شدگان ناشی از حوادث رانندگی در جاده های کشور در مقایسه با سال های گذشته کاسته شده است.



وی افزود: خسارت ناشی از تخلفات رانندگی در کشور هم از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.



مومنی گفت: مازندران با کاهش حدود 15 درصدی در آمار کشته ها و مجروح های ناشی از تصادفات رانندگی، موفق تر از میانگین کشوری عملکرد داشته است.



وی به تردد حدود 14 میلیون دستگاه خودرو در جاده های درون و برون شهری کشور اشاره کرد و افزود: آمار خودروهای در حال تردد در جاده های کشور در سال 85 حدود هفت میلیون دستگاه بود و پیش بینی می شود تا 9 سال آینده بدون احتساب موتور سیکلت ها، به 30 میلیون دستگاه افزایش یابد.