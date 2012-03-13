به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر محله امیریه در منطقه 13 اصفهان به عنوان پایلوت طرح "محله پایدار" انتخاب شده است.
وی بیان داشت: سال گذشته حوزه خدمات شهری دو اصل را محور برنامههای خود قرار داد که یکی درست انجام دادن برنامههای شهری و اجرای طرحهای درست است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه به منظور رسیدن به شهر پایدار در اصفهان لازم به اجرای شش خصوصیت است، تصریح کرد: اگر بخواهیم شهر اصفهان را یک مدینه فاضله کنیم باید بستر تکامل بشر که با تحقق عدالت، تکامل شهروند، ایجاد قابلیت مدیریت شهری، تولید درآمد پایدار و افزایش رقابت زندگی در شهر ایجاد میشود را شکل دهیم.
وی از ظرفیت 7 هزار منزل مسکونی استیجاری در اصفهان خبر داد و گفت: در ایام نوروز ظرفیت 150 هزار شب خواب در هتلها، مهمان پذیرها و سایر مکانهای سرپوشیده در استان اصفهان ایجاد شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در طی سال گذشته برنامهریزی مدونی برای رسیدن به چشم انداز شهر پایدار به عنوان ابزار مدیریتی اجرا کردهایم، اظهار داشت: معاونت خدمات شهری در سال جاری در امر آموزش و تحقیقات، بهداشت روانی و جسمی، مدیریت مواد زائد، ساخت مسکن، گردشگری، حمل و نقل و مدیریت شهری، خدمات قابل قبولی داشته است.
وی از اجرای چهارمین برنامه پنج ساله اصفهان با عنوان اصفهان 95 خبر داد و افزود: 12 هدف کلان در برنامه راهبردی پیشبینی شده است که محیط زیست و خدمات شهری در قالب الگوی اسلامی شهر به آن پرداخته و زمینههای آن را فراهم کرده است.
معاون خدمات شهری شهر اصفهان به زیر مجموعه معاونت خدمات شهری اشاره و تصریح کرد: امور زیبا سازی، گردشگری، بهینه سازی، تعمیر و نگهداری، نظم امور شهر، امور آب و فضای سبز، ایمنی و مدیریت بحران، خدمات شهری و بهداشت از جمله زیر مجموعههای خدمات شهری است.
وی بیان داشت: معاونت خدمات شهری هر 15 روز یک بار یک شاخص از شاخصهای کاری این معاونت را بررسی و اشکالات آن رابر طرف میکند.
رنجبر گفت: امسال همانند سال گذشته راهبرد کاری این معاونت مبارزه با چادر خوابی و کاهش آن تا مرحله حذف آن است.
وی به کاهش 35درصدی از چادر خوابها در سال جاری نسبت به سال قبل اشاره کرد و بیان داشت: هدف ما، ارائه خدمات رفاهی به مسافران، حذف به مرور چادر خوابی در اصفهان و افزایش گردشگری است.
جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اصفهان اظهار داشت: همانند سال گذشته باغ فدک، استقلال، قلمستان و باغ غدیر پذیرای مسافران نوروزی است.
وی فعالیت ستاد نوروزی خدمات شهری را از 25 اسفند ماه اعلام کرد و افزود: امسال پذیرش مسافران نوروزی به اصفهان با طراحی نرم افزار ستاد نوروزی آسانتر شده است.
معاون خدمات شهری شهر اصفهان گفت: در ورودیهای شهر اصفهان، بستههای گردشگری به مسافران برای راهنمایی اسکان در نظر گرفته شده که به رنگهای طلایی، نقرهای، سبز و عادی است و مسافران را به انواع اسکان، تجهیزات، اماکن دیدنی اصفهان معرفی میکند.
رنجبر همچنین به ستاد هدایت اسکان مسافران نوروزی و افزایش ظرفیت آن به سه ایستگاه در نوروز 91 در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: تمام ظرفیت مکانهای مسقف شهر را برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفتهایم که 7 هزار منزل مسکونی استیجاری برای این منظور آماده کردهایم.
وی در مورد افزایش و پیشبینی استقبال مسافران نوروزی گفت: با توجه به اینکه ستاد نوروزی کل کشور افزایش 30 درصدی مسافران را پیشبینی کرده است در استان اصفهان هم ما امکانات خود را به همین میزان افزایش دادهایم.
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