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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

همانطور که انتظار می رفت؛

صهیونیستها آتش بس را نقض کردند/ زخمی شدن 3 فلسطینی

صهیونیستها آتش بس را نقض کردند/ زخمی شدن 3 فلسطینی

منابع بیمارستانی در غزه از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به مراسم تشیع شهدا در شرق جبالیا در غزه خبر دادند تا پایبند نبودن اشغالگران به هر گونه توافقی برای جهانیان بیش از پیش آشکار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند: در اثر حمله نظامیان  رژیم اشغالگر اسرائیل به تشیع کنندگان دو شهید حملات اخیر رژیم به غزه،  سه نفر زخمی شده اند.

ادهم ابوسلمیه سخنگوی کمیته عالی اورژانس غزه گفت : در اثر حمله نیروهای اشغالگر به تشییع کنندگان دو شهید که پیش از ظهر امروز صورت گرفت، سه فلسطینی در شرق جبالیا زخمی و به بیمارستان العوده در جبالیا منتقل شدند.

شایان ذکر است همانگونه که انتظار می رفت رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس با گروههای فلسطینی اعتنایی نکرد، این در حالی است که مقامات مصری و فلسطینی از دستیابی به توافق درباره آتش بس خبر داده بودند که به گفته آنها از بامداد امروز اجرایی شده است، اما صهیونیستها نشان دادند به هیچ توافقی پایبند نیستند و نمی توان به آنها اعتماد کرد.

کد مطلب 1559435

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