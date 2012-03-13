صهیونیستها آتش بس را نقض کردند/ زخمی شدن 3 فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع بیمارستانی فلسطینی اعلام کردند: در اثر حمله نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به تشیع کنندگان دو شهید حملات اخیر رژیم به غزه، سه نفر زخمی شده اند.

ادهم ابوسلمیه سخنگوی کمیته عالی اورژانس غزه گفت : در اثر حمله نیروهای اشغالگر به تشییع کنندگان دو شهید که پیش از ظهر امروز صورت گرفت، سه فلسطینی در شرق جبالیا زخمی و به بیمارستان العوده در جبالیا منتقل شدند.

شایان ذکر است همانگونه که انتظار می رفت رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس با گروههای فلسطینی اعتنایی نکرد، این در حالی است که مقامات مصری و فلسطینی از دستیابی به توافق درباره آتش بس خبر داده بودند که به گفته آنها از بامداد امروز اجرایی شده است، اما صهیونیستها نشان دادند به هیچ توافقی پایبند نیستند و نمی توان به آنها اعتماد کرد.