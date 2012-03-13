جهاد اقتصادی فقط تلاش اقتصادی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بهمنی با اشاره به اینکه در جهاد حضور و رویارویی با دشمن مفروض است، افزود: این دشمن در تمام عرصه ها از جمله فرهنگی، فنی، اقتصادی، سیاسی و غیره می تواند ظهور کند که جهاد در مقابل آن دشمن معنای مبارزه پیدا می کند پس جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی.

وی اظهارداشت: استفاده از مفاهیم جهاد در نظام جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و مصادیقی از جهاد را در دوران عمر انقلاب اسلامی شاهد بوده ایم از قبیل جهاد سازندگی، جهاد دفاعی، جهاد کشاورزی، جهاد علمی، دانشگاهی و غیره است.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: امام خمینی (ره) نیز در کتاب صحیفه نور خود جهاد اقتصادی را عبادت و تکلیف شرعی همه دانسته اند و ثواب آن را بالاتر از زیارت حج شمردند.

وی افزود: در راستای سند چشم انداز سال 1404 جمهوری اسلامی ایران که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد حاکی از آن است که " ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش از جهان اسلام " بنابراین جهت گیریهای چند سال اخیر رهبر فرزانه انقلاب بر مسائل اقتصادی و رفاهی از قبیل سال اصلاح الگوی مصرف، سال همت مضاعف و کار مضاعف و امسال نیز بعنوان سال جهاد اقتصادی به دنبال بازبینی الزامات و بسترهای لازم برای تحقق اهداف این سند چشم انداز است.

بهمنی اظهارداشت: به یقین این نامگذاریها به جهت تلاش و رویارویی با چالشهای اقتصادی و پیشتازی در حوزه اقتصادی صورت گرفته است چرا که عقب ماندگی اقتصادی، عقب ماندگی در دیگر حوزهها را بدنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: ضرورتها و دلائل انتخاب این نام از سوی معظم له را می توان به حمایت از دولت در برنامه های اقتصادی، ضرورت کسب قدرت و اقتدار اقتصادی، ضرورت توجه به مسئولیتهای ناشی از حوادث منطقه، ضرورت مقابله با تحریمها و خنثی سازی تهدیدها، ضرورت ارائه چهره ای کارآمد از نظام در همه عرصه ها به ویژه عرصه اقتصادی، ضرورت تمهید مقدمات برای تحقق اهداف دهه پیشرفت - عدالت و ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نام برد.