300 تلاشگر عرصه اقتصادی چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند/آغاز عرضه گوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان کرمی اظهار داشت: 300 نفر از تلاشگران عرضه اقتصادی دراستان چهار محال و بختیاری برای نخستین بار تجلیل شد.

وی افزود: این افراد نقش بسزایی درامر تامین و توزیع کالا وبرپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ایفا کرده اند.

رحمان کرمی افزود: این افراد موفق شدند کالاهای موردنیاز واقلام اساسی مردم را 20 درصد زیرنرخ بازار عرضه کنند.

سه هزار گزارش مردمی در چهارمحال و بختیاری برسی شد

سرپرست مشارکت های مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال سه هزار و 789 گزارش مردم در خصوص تخلفات اصناف به این سازمان رسیده است.

مجید حسن زاده تاکید کرد: مردم سه هزار و 798 گزارش ویژه از خدمات رسانی اصناف و بازاریان را به ستاد خبری استان اطلاع داده اند که پس از بررسی بازرسان با هزار و 486 متخلف برخورد شده است.

وی گفت: ستاد خبری 124 سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به طور تمام وقت آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی است .

آغاز عرضه گوشت قرمز زیر نرخ بازار در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عرضه گوشت قرمز زیر نرخ بازار در چهارمحال و بختیاری آغاز شد، گفت: گوشت منجمدبا قیمتی حدود 9هزار و 200 تا 9 هزار و 300 تومان در بازار در حال عرضه است.

رحمان کرمی با اشاره به تداوم ذخیره‌سازی گوشت قرمز در سردخانه‎های این استان، بیان کرد:هم اکنون 80 تن گوشت قرمز منجمد در بازار استان توزیع شده است و مردم می توانند به هر اندازه که بخواهند مواد پروتئینی خریداری کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچگونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد و با وجود تقاضای زیاد مردم برای خرید اقلام اساسی، نرخ کالاها سیر نزولی دارد.

وی به فعالیت 32 هزار واحد صنفی در این استان اشاره کرد و افزود: 14 هزار واحد از این تعداد در شهرستان شهرکرد و بقیه در سایر شهرستان‌ها نیازهای مردم را تامین می‎کنند.

فعالیت نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای نوروزی در چهارمحال وبختیاری پایان یافت

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال وبختیاری گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای نوروزی درمدت ده روزبرپایی بااستقبال گسترده مردم استان رونق مناسبی داشت.

رحمان کرمی با اشاره به اینکه امسال اولویت عرضه کالادرنمایشگاه های بهاره باتولیدکنندگان بود، افزود: کاهش 20 درصدی نرخ کالاها، تنوع اجناس وارتقا کیفی کالاهانسبت به سالهای گذشته و فعالیت کمیته های بازرسی، نظارتی و امنیتی، اجرایی وکیفی برنحوه خدمات رسانی غرفه داران ازمهمترین عوامل استقبال مردم در نمایشگاهها بود.

کرمی گفت: با پایان زمان فعالیت نمایشگاهها مردم می توانند کالاهای اساسی خود را از26اسفندماه دربازارچه های دائمی استان تهیه کنند.

100هزار بافنده در چهار محال و بختیاری مشغول تولید فرش هستند

چهارمحال و بختیاری سرزمین قریب صدهزار بافنده خوش ذوقی است که بر 50 هزاردارقالی، سالیانه 400 هزار متر مربع فرش می بافند.

فرش های تولیدی این استان روانه بازارهای عربی حوزه خلیج فارس، آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و چین می شود.

فرشهایی نفیس بااصالت رنگ جهانی درسبک های بختیاری، گبه، یلمه و نایینی و چالشتری که اصالت طرح، دقت در بافت و ثبات رنگ آن شهرت جهانی دارد.

در چهارمحال و بختیاری بیشتر مردم شهرهای شهرکرد، چالشتر، فارسان، باباحیدر،چلگرد، اردل، سامان، اشکفتک، پیربلوط، ارجنک، وردنجان، فرخ شهر، بروجن، بلداجی، فرادنبه، شلمزاروبخش شوراب در هنرصنعت فرش دستبافت فعالیت می کنند و این مناطق مهد فرش اصیل دستبافت چهارمحال و بختیاری است.