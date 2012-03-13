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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

بودجه شهرداری های استان همدان 140 میلیارد تومان اعلام شد

بودجه شهرداری های استان همدان 140 میلیارد تومان اعلام شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار همدان گفت: در سال جاری شهرداری های استان همدان 140 میلیارد تومان بودجه داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر سه شنبه در پنجمین همایش شهرداران استان همدان افزود: 85 میلیارد تومان از این بودجه در بخش عمرانی هزینه شده است.

وی با اشاره به وجود 28 شهر در استان همدان، گفت: 27 درصد وسعت استان همدان که شامل 19 هزار هکتار است را مجموعه شهری تشکیل می‌دهد.

سامری با بیان اینکه در سال جاری پروژه‌های مناسبی در شهرهای استان همدان اجرایی شده است، یادآور شد: شهرداری‌های استان همدان برای استقبال از بهار آمادگی کامل دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: صداقت، محبت، دقت، تلاش خالصانه و جدیت از ویژگی‌های خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی است.

شهرداران و دولت یک مجموعه در خدمت رسانی به مردم هستند

سیداحمد حسنی حلم با بیان اینکه شهرداران و دولت یک مجموعه در خدمت رسانی به مردم هستند، گفت: این مجموعه باید با صداقت و اندیشه‌ای خیرخواهانه در راستای رضای خداوند متعال و مردم فعالیت کنند.

حسنی حلم با تأکید بر کاهش اضطراب ارباب رجوع توسط مدیران اضافه کرد: مدیر موفق کسی است که ارباب رجوع در مواجه با وی بدون کوچکترین اضطرابی حق خود را بیان کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت های شهرداری از وظایف اصلی شوراها است، گفت: این نظارت مچ گیری نیست بلکه نظارتی مشفقانه و دلسوزانه است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: نظارت شهرداران نیز بر زیرمجموعه‌های خود باید دلسوزانه و مشفقانه باشد.

کد مطلب 1559442

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