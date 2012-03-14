باستانی کاران یزدی خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان روز دوم مسابقات مرشدی، تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی نوجوانان و جوانان کشور، قهرمانان رشته های دو میل بازی، تیمی زورخانه ای، چرخ چمنی و سنگ مشخص شدند.

در رده سنی نوجوانان تیم یزد بر سکوی سومی ایستاد و علی حسین زاده در مرشدی و الیاس کریمی بافقی در سنگ صاحب مدال طلا شدند.

در همین رده سنی علی حسین زاده در کباده نیز صاحب مدال نقره شد.

در رده سنی جوانان نیز سجاد کوهکن در مرشدی قهرمان شد و گردن آویز طلا را از آن خود کرد.

برگزاری دوره های مربیگری و داوری درجه 3 تنیس روی میز

دوره های مربیگری و داوری درجه 3 تنیس روی میز برای بانوان علاقمند در دانشگاه یزد در حال برگزاری است.

این دوره ها با شرکت 47 نفر در دوره مربیگری و 35 نفر در دوره داوری زیر نظر فریبا قوام زاده از مدرسین فدراسیون برگزار می شود.

در این دوره به بانوانی که در آزمون های پایانی موفق شوند، مدارک داوری و مربیگری درجه 3 تنیس روی میز اعطا خواهد شد.

حضور کمانداران یزدی در مسابقات قهرمانی کشور

تیم تیراندازی با کمان استان یزد در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافت.

تیم تیراندازی با کمان استان یزد در دو رشته ریکرو و کامپوند به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

محمد مهدی کمالیان، محمد حسین میرشفیعی، مجید حیدری، مجید جعفری در بخش ریکرو و حسام افتخارپور در کامپوند تیم یزد را در این مسابقات تشکیل می دهند.

مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور از 24 اسفند ماه به مدت دور روز در شهر دزفول برگزار خواهد شد.