878 دانشجو در استان مرکزی تنها یک مشاور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک غلام رضا فتح آبادی عصر روزسه شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از اطلس جامع نظام آموزش عالی استان مرکزی افزود: مراکز آموزش عالی استان مرکزی با کمبود مراکز مشاوره در دانشگاهها مواجه هستند و در 87 دانشگاه استان اعم از دولتی، آزاد، علمی و کاربردی و پیام نور 146 مشاور وجود دارد.

وی تعداد دانشجویان استان را 12 هزار و 269 نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر جمعیت دانشجویی کشور چهار میلیون و 116 هزار و 593 نفر در کشور است که این استان 3.1درصد کل دانشجویان کشور را تحت پوشش خود دارد.

مدیر کل دفترامور اجتماعی استانداری از رشد تعداد دانشجویان استان خبر داد و گفت: مقایسه آمار این شاخص با سال گذشته نشان می دهد آمار دانشجویان در سال جاری 6.7 درصد رشد داشته است و هشت هزار و 56 نفر امسال به دانشجویان افزوده شده است.

وی تعداد رشته های موجود استان را هزار و 112 رشته تحصیلی دانست و تصریح کرد: به ترتیب رشته های مدیریت، کامپیوتر، حسابداری و حقوق بیشترین جمعیت دانشگاهی استان را تشکیل می دهند.

این مسئول با بیان اینکه 3.3 درصد کل دانشجویان در مقطع کارشناسی، 5.2 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 1.4 درصد در مقطع دکترا تحصیل می کنند خاطر نشان کرد: در حال حاضر 755 نفر در مقطع دکترا تحصیل می کنند که در زمینه جذب و تعداد رشته های مقطع دکترا از میانگین کشوری پایین تر هستیم.

فتح آبادی تعداد اساتید استان را هفت هزار و 715 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد دو هزارو 246 نفر برابر 29.11 درصد این افراد عضو هیئت علمی هستند.

به گفته وی استان مرکزی دارای 114 واحد خوابگاهی با 11 هزار و 250 دانشجو، 17 هزار و 621مترمربع فضای مساجد و نمازخانه و 63 درصد دانشجوی بومی و 37 درصد غیر بومی است.

گفتنی است اولین مرکز آموزش عالی استان به نام موسسه مرجان در سال 1350 به همت تعدادی از اساتید دانشگاه تهران در چهار رشته ادبیات، فیزیک، شیمی و ریاضی با پذیرش 80 دانشجو تاسیس شد.