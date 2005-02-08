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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۸:۵۲

با انتشار يك كتاب

« مسافر تهران » به مقصد رسيد

كتاب « مسافرتهران » ، خاطرات " و يتا سكويل وست "، مستشرق اروپايي ، از ديدارش از شهرهاي ايران به تازگي روانه ي پيشخوان كتابفروشي ها شده است .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب «  مسافر تهران »  با ترجمه ي دكتر مهران توكلي و توسط نشر ني منتشرشده است . اين كتاب كه 218 صفحه دارد دربرگيرنده ي شرح خاطرات و ديدار« ويتا سكويل وست » از شهرهاي ايران و وضعيت اجتماعي وسياسي ايران در ابتداي قرن حاضراز ديدگاه اوست .

نويسنده ي اين كتاب كه مستشرقي اروپايي بوده ، مشاهدات خود از شهرهاي مصر ، عدن وعراق را نيزبه نگارش درآورده است . وي پس ازعبورازقاهره وبغداد ازشرق كشوروارد ايران مي شود و درديدارش ازايران ازشهرهاي تهران ، اصفهان ، قم و برخي از شهرهاي ديگربازديد مي كند . 

سكويل وست ، زني شاعر و رمانتيك است كه به هرچيز وهركس با كنجكاوي ونگاه مردم شناسي وجامعه شناسي نگاه مي كند . 

گفتني است مهران توكلي - مترجم ، سالها درزمينه ي خاطرات و يادداشت هاي " ويتا سكويل وست " تحقيق كرده است .

کد مطلب 155945

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