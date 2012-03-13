مرگ جوان سمنانی بر اثر انفجار مواد محترقه/ استقرار اورژانس‌ در 85 نقطه پایتخت

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته براثر انفجار مواد محترقه در شهر سمنان دو جوان به شدت آسیب دیدند که با انتقال آنها به بیمارستان متاسفانه یکی از آنها به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: خانواده جوان مصدوم بدون توجه به توصیه های پرسنل اورژانس وی را با آمبولانس به تهران منتقل کردند که همین اقدام باعث افزایش عفونت در بیمار شد.

رئیس مرکز مدیریت عملیات بحران اورژانس کشور از حضور ماموران اورژانس در 85 نقطه حادثه خیز تهران خبر داد و گفت: ماموران اورژانس در مناطق امن اطراف نقاط حادثه خیز مستقر شده اند.

خالدی از خانواده ها خواست که نظارت ویژه ای روی فرزندان خود داشته باشند و آنها را در این شب کنترل کنند. ضمن اینکه افرادی که برای تماشای آتش بازی به خیابانها می روند باید فاصله 20 متری را برای در امان ماندن از آسیبهای انفجارها رعایت کنند.

وی افزود: به ازای هر متر مربع آتش نیز باید 10 متر فاصله را رعایت کرد. همچنین از جوانان و نوجوانان درخواست می کنیم از انتقال مواد محترقه خودداری کنند و از پرتاب مواد محترقه به سمت یکدیگر و وسایل نقلیه بپرهیزند.

