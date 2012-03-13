دولت سه هزار میلیارد برای چهار خطه شدن جاده هراز اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌ اکبر طاهایی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در جاده هراز گفت: طرح تعریض و چهار خطه شدن جاده هراز در دو دولت نهم و دهم با جدیت در حال اجرا بوده و اکنون شش پیمانکار به صورت دائم در اجرای این طرح فعال هستند.



وی افزود: قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار اجرای طرح چهار خطه کردن جاده هراز بوده و تاکنون بخش زیادی از این جاده در حوزه استحفاظی مازندران تعریض و چهار خطه شده است.



استاندارمازندران با بیان اینکه قطعه چهارم آزاد راه تهران شمال درمحدوده قزوین بهار امسال تکمیل و افتتاح می شود، اضافه کرد: قطعه مرزن آباد به چالوس، حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد مالی شده و مراحل انتخاب پیمانکار و اداری آن بزودی انجام خواهد شد.



طاهایی، اجرای سیستم های جدید در کاهش تخلفات رانندگی در جاده های مازندران با توجه به مسافرخیز بودن استان را مورد نیاز و ضروری خواند و گفت: کاهش حدود 104 نفر کشته امسال در تصادفات جاده ای در مازندران و استفاده از توان پلیس و تجهیزات جدید در کنترل ترافیک رانندگی را در راستای حرکت به سمت افزایش ایمنی وفرهنگ ترافیکی مردم ارزشمند خواند.



وی افزایش تولید خودرو به نسبت جاده های کل کشور را ناموزون دانست و گفت: در پنج سال گذشته حدود چهار الی پنج میلیون خودرو درجاده های کشور اضافه شد که این تعداد به هیچ عنوان جوابگوی جاده های کشور به خصوص جاده های برون شهری ودرون شهری مازندران نیست.



استاندارمازندران از پیش بینی بیش 12میلیون مسافر تعطیلات نوروز 91 به این استان خبر داد و گفت: مجموعه دستگاه های خدمات رسان مازندران تمهیدات لازم برای میزبانی از مسافران نوروزی به استان اندیشده اند.