تظاهرات علیه نظام سرمایه داری و تبعیض در آمریکا ادامه دارد

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تصرف" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.

پلیس آمریکا اعلام کرد که تظاهرات روز گذشته معترضان جنش تسخیر آتالانتا که مقابل پنج شعبه بانک "چیس" تجمع کرده بودند، به خشونت کشیده شد و 14 نفر بازداشت شدند.

"سوفیا لییکو" یکی از برپا کنندگان این تظاهرات اعلام کرد که بازداشت معترضان آنها از پای در نمی آورد و آنها تا زمان دستیابی به اهداف خود به خیابانها می آیند.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه پلیس گفت : معترضان تنها افرادی هستند که به طمع ورزی شرکت های بزرگ آمریکایی معترض هستند و تظاهرات علیه نظام سرمایه داری همچنان ادامه دارد.

لییکو در ادامه به برخورد متفاوت پلیس مقابل شعب بانک چیس پرداخت و اظهار داشت : پلیس در برخی از شعب بدون دادن هشدار معترضان را بازداشت و به دست آنها دستبند می زند.

لییکو که خود یکی از افراد بازداشت شده بوده که پس از مدتی آزاد شده است، گفت: با توجه صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات از سوی پلیس، نیروهای امنیتی حق ندارند که تظاهرات کنندگان را بازداشت کنند.

همچنین با وجود بازداشت معترضان، فعالان جنبش تسخیر از ادامه اعتراضات به نظام سرمایه داری در روز سه شنبه همزمان با سالگرد تاسیس شرکت مورگان چیس (شرکت مادر بانک های چیس) خبر دادند.

"کارلوس کامپوس" سخنگوی پلیس آتالانتا گفت : این بازداشت در پی درخواست مقامات بانک و افسران پلیس برای ترک صحنه تظاهرات و بازگشت معترضان به منازل خود صورت گرفت.

"درون موریس" 23 ساله، "مورینا بروس" 19 ساله، "لوک اودونوان" 19 ساله، "جوزف دیاز" 24 ساله، "آمی اسمیت" 21 ساله از جمله افراد بازداشت شده در تظاهرات روز گذشته در آتالانتیا در ایالت جورجیا هستند که به ارتکاب تخلفات جنایی متهم شدند.

"راندال ستزر" 20 ساله، "برایان شرر" 24 ساله، "کارتر توماس" 24 ساله، "کوین اسلوت" 29 ساله، "کالوین میجو" 21 ساله، "وینست کاستیلنی" 26 ساله و "کریستوفر فرنچ" 20 ساله از دیگر افراد بازداشت شده بودند.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند که معترضان با پارک وسایل نقلیه خود مقابل بانک شعبه چیس ورودی این بانک را مسدود کرده و خود نیز در درب ورودی این بانک ایستادند.

همچنین پلیس آمریکا که تمام تلاش خود را برای متفرق کردن معترضان انجام می دهد با کامیون از کمپ فعالان جنبش تسخیر نشویل در ایالت تنسی که در نزدیکی ساختان دفتر پارلمانی تاسیس شده بود، عبور کرد.

این در حالی است که معترضان تاکید کردند اعتراضات خود را به قانون جدید که مانع تاسیس هر گونه اردوگاهی در نزدیکی اماکن عمومی بدون صدور می شود، ادامه می دهند.

همچنین فعالان جنبش تسخیر لس آنجلس با برپایی تظاهراتی اعتراض خود را به قوانین مهاجرتی اعلام و تاکید کردند قوانین مهاجرتی علیه حقوق مدنی بیشتر آمریکایی ها بوده و سبب تبعیض و دودستگی در جامعه می شود.

معترضان در ایالت کالیفرنیا نیز با آمدن به خیابانها خواستار پایان دادن به حکم اخراج جمعیت کثیری از آمریکایی ها از کشور شدند. این در حالی است که فرزند خانواده حق ماندن در آمریکا را دارد.

فعالان جنبش تسخیر این قانون مهاجرتی را یک بحران خوانده که نمی توان آن را نادیده گرفت. معترضان به دستور تخلیه منزل از سوی بانکهای آمریکا بازداشت و به کشوری دیگر اخراج می شوند.

در حالی که پلیس مدعی عدم بازداشت معترضان در حمله به اردوگاه آنها است، "کریستوفر هامفری" یکی از مهمترین فعالان جنش تسخیر در شهر نشویل می گوید: زمانی که به درخواست پلیس پاسخ مثبت دادم و از کمپ خارج شدم، پلیس به دستانم دستبند زد و اردوگاه را جمع آوری کرد.

همچنین حدود 5 هزار معترض آمریکایی 16 اسفند ماه با تشکیل یک صف 5 کیلومتری در مرکز شهر نیویورک اعتراض خود را به افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده اعلام کردند.

معترضان با حمل برگه های اخراج، مسافتی را از وال استریت تا میدان "یونیین" پیاده روی کردند تا توجه همگان را به 14 میلیون بیکار در آمریکا جلب کنند.

افزایش شمار بیکاران و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در آمریکا درحالی است که "بن برنانکه" رئیس انجمن مدیران ذخایر فدرال آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) اخیرا در یک سخنرانی در ماساچوست گفت: بحران اقتصادی اروپا تاثیر بسیار عمیق و طولانی را بر اقتصاد، سیاست و جامعه آمریکا می گذارد.

اظهارات بن برنانکه در حالی مطرح می شود که غرب با بدترین بحران مالی دست و پنجه نرم می کند و در این راستا مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از عملکرد دولتمردان، شکاف طبقاتی موجود، افزایش میزان بیکاری و سیاست های ریاضت طلبانه دولت نشان می دهند.