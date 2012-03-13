نخستین کتابخانه شبانه روزی مازندران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی به منظور ظرفیت سازی های فرهنگی، نخستین کتابخانه شبانه روزی مازندران در کتابخانه آزادگان ساری راه اندازی شد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران عصر سه شنبه در این مراسم هدف از این اقدام را پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی جامعه و ایجاد فضایی جدید و شبانه روزی برای محققان و اندیشمندان به ویژه در مرکز استان دانست و از افزایش ساعات کار کتابخانه های مراکز شهرستان های این استان بر اساس درخواست اعضا خبر داد.



محمد اسماعیل امامزاده افزود: کتابخانه های عمومی به عنوان مراکز تولید فکر، اندیشه و تعهد و خلاقیت باید خود را در مسیر خواسته های فاخر جامعه تجهیز کنند تا بتوانند در تمام طول شبانه روز برآورنده انتظارات بالنده ترین قشر جامعه که همان دانش جویان و فرهیختگان باشند.



وی، کتابخانه آزادگان ساری را تنها کتابخانه استاندارد و واجد شرایط برای شبانه روزی شدن ذکر کرد و گفت: با بررسی کارکرد این کتابخانه و در صورت نیاز در نقاط مستعد استان روی شبانه روزی کردن و یا افزایش ساعات کار دیگر کتابخانه های عمومی استان تلاش خواهد شد.