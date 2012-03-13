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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

حوادث چهارشنبه پایان سال؛

انتقال 4 مجروح به بیمارستان/ مصدومیت دختر بچه هشت ساله

انتقال 4 مجروح به بیمارستان/ مصدومیت دختر بچه هشت ساله

عصر امروز و در جریان برگزاری مراسم چهارشنبه پایان سال سه حادثه همزمان در پایتخت رخ داد که در پی این حوادث چهار نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، نخستین حادثه ای که به آتش نشانی تهران گزارش شد مربوط به شهر ری منطقه 13 آبان بود که حادثه در خیابان نعمتی در حین ترقه بازی رخ داد. در این حادثه یک دختر 8 ساله و یک پسر 17 ساله مجروح شدند.

در حادثه دوم که هم اکنون نیروهای آتش نشانی در حال خنثی سازی ترقه ها هستند در میدان بریانک جنب پارک 7 چنار رخ داده است.

همچنین محل رخداد حادثه سوم خیابان طالقانی واقع در منطقه نعمت آباد بوده که علت آن انفجار مواد محترقه بوده است. مجروحین حادثه یک زن و یک مرد بودند که در طبقه دوم یک منزل مسکونی مجروح شدند.

کد مطلب 1559465

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