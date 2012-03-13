تربیت فرزندان علوی و حسینی راه مبارزه با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر‌ سه‌شنبه در همایش ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر هنر یک علم است و آمران به معروف و ناهیان از منکر باید هنرمند و عالم باشند.

وی افزود: استان بوشهر به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص خود و داشتن نخبگان علمی و مذهبی باید استانی نمونه در فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد که با وجود امام جمعه استان و فضای همدلی بین مسئولان شاهد موفقیت‌هایی در زمینه‌های مختلف هستیم.

استاندار بوشهر به اجرای طرح تفکیک جنسیتی برای اولین بار در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: به این امر افتخار می‌کنیم و امیدواریم استان بوشهر همواره در چنین برنامه‌هایی در سطح کشور پیشتاز باشد.

وی به وظیفه سنگین آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: آمرین به معروف و ناهیان از منکر باید عالم و هنرمند باشند تا بتوانند حاصل هنر و علم را به عملی تبدیل کنند که از آن به عنوان تذکر لسانی یاد می‌کنیم.

جهانبخش اضافه کرد: توسعه حوزه‌های علمیه یک نیاز و معروف در جامعه است اما باید گفت حوزه‌های علمیه و روحانیت در مظلومیت هستند.

وی ادامه داد: جنگ نرم دشمن بزرگترین منکر در جامعه است و راه‌های مبارزه با این جنگ نرم، تربیت فرزندان علوی، رضوی، حسینی ضروری است و وظیفه همه ما است که در این راه گام برداریم.

استاندار بوشهر حضور گسترده مردم در انتخابات را نشان از علم و هوشیاری آنها دانست و گفت: بیداری اسلامی جلوه انقلاب اسلامی است و میلیون‌ها شهید و جانباز و آزاده سندی بر وفاداری مردم به نظام است.