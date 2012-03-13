اعراب به سکوت خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل پایان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سلیم الحص" گفت : نباید فراموش کنیم که علت اساسی دردها و مصایب ملت فلسطین، شکل گیری(رژیم اشغالگر) اسرائیل است که زخمی عمیق به پیکر عربی وارد کرد.

وی افزود: اعراب کجایند؟ در برابر تهاجمات وحشیانه رژیم صهیونیستی چه کار کردند؟ عجیب اینکه اسرائیل به شورای امنیت شکایت کرده است.چرا کشورهای عربی نشست فوق العاده دراین باره تشکیل نمی دهند؟ چرا شکایتی از اسرائیل به شورای امنیت نمی شود؟

نخست وزیر اسبق لبنان گفت : وزیران امور خارجه کشورهای عربی باید سریعا نشست برگزار کنند و موضع واحدی در این باره اتخاذ شود.