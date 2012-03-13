76 دستگاه امدادی و 166 آتش نشان امشب آماده باش هستند

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 76 دستگاه امدادی و 166 آتش نشان در امشب آماده باش هستند.



وی افزود: خودرو امدادی آتش نشانی در پنج نقطه متفاوت شهر کرج مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای آمادگی عکس العمل مناسب نشان دهند.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: فرهنگ ایمنی باید در سطح جامعه اشاعه پیدا کند تا در آینده شاهد کاهش سوانح و حوادث باشیم.



امیر یزدانی گفت: آتش نشانان ساعت 16:30 روز 23 اسفندماه سال جاری در محل و ایستگاه های معین شده مستقر خواهند شد.



وی تاکید کرد: خودروهای امدادی از زدن آژیر و خانواده ها از روشن آتش در نزدیکی پست های برق خودداری کنند.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اظهار داشت: 10 خط تلفن مشاوره ای و 17 اپراتور در سامانه 125 در ستاد برای شب چهارشنبه آخر سال و پاسخگویی به حجم بالای مکالمات مردمی افزوده شود.

