۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

امیریزدانی:

76 دستگاه امدادی و 166 آتش نشان امشب آماده باش هستند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: 76 دستگاه امدادی و 166 آتش نشان در شب چهارشنبه پایان سال آماده باش هستند.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 76 دستگاه امدادی و 166 آتش نشان در امشب آماده باش هستند.

وی افزود: خودرو امدادی آتش نشانی در پنج نقطه متفاوت شهر کرج مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای آمادگی عکس العمل مناسب نشان دهند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: فرهنگ ایمنی باید در سطح جامعه اشاعه پیدا کند تا در آینده شاهد کاهش سوانح و حوادث باشیم.

امیر یزدانی گفت: آتش نشانان ساعت 16:30 روز 23 اسفندماه سال جاری در محل و ایستگاه های معین شده مستقر خواهند شد.

وی تاکید کرد: خودروهای امدادی از زدن آژیر و خانواده ها از روشن آتش در نزدیکی پست های برق خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اظهار داشت: 10 خط تلفن مشاوره ای و 17 اپراتور در سامانه 125 در ستاد برای شب چهارشنبه آخر سال و پاسخگویی به حجم بالای مکالمات مردمی افزوده شود.
 

