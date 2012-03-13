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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

رئیس جدید کمیته امداد معمولان پلدختر معرفی شد

رئیس جدید کمیته امداد معمولان پلدختر معرفی شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) معمولان از توابع شهرستان پلدختر ظهر سه شنبه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان در این مراسم ایجاد حرکت و پویایی در خانواده های تحت پوشش در راستای خود کفایی، تامین اشتغال و معیشت آنها را بهترین راه برای ارتقا سطح معیشت این خانواده ها دانست.

غلامرضا متقی گفت: یکی از وظایف این نهاد توانمند سازی افراد زیر پوشش و همچنین انجام کارهای فرهنگی برای آنان است.

وی ضمن معرفی فعالیتها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: امروز این نهاد با برخورداری از توانایی های خوبی که دارد توانسته است در زمینه ایجاد اشتغال، آموزش، رفاه عمومی، کار و در بحث مسکن مددجویان پیشتاز باشد.

رئیس قبلی کمیته امداد امام خمینی (ره) معمولان نیز در این مراسم به فرازی از فرمایشات حضرت علی(ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: مدیر وظیفه ندارد که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کند و یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی به کاری دست بزند.

علی صحراگرد همچنین به بخشی از عملکرد 39 ماهه خود پرداخت و گفت: در بحث مسکن 629 واحد برای خانواده های تحت پوشش در قالب طرح بهسازی، توانمند سازی، تعمیرات و ... ساخته شده است.

وی افزود: 630 فقره وام خود کفایی نیز در این مدت پرداخت شده و همچنین درآمد این نهاد به دو برابر افزایش یافته است.

در پایان این مراسم محمد رضا زمانی به عنوان سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) معمولان پلدختر معرفی و از خدمات "علی صحراگرد" رییس پیشین این نهاد قدردانی شد.

کد مطلب 1559478

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