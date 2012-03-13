رئیس جدید کمیته امداد معمولان پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان در این مراسم ایجاد حرکت و پویایی در خانواده های تحت پوشش در راستای خود کفایی، تامین اشتغال و معیشت آنها را بهترین راه برای ارتقا سطح معیشت این خانواده ها دانست.

غلامرضا متقی گفت: یکی از وظایف این نهاد توانمند سازی افراد زیر پوشش و همچنین انجام کارهای فرهنگی برای آنان است.

وی ضمن معرفی فعالیتها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: امروز این نهاد با برخورداری از توانایی های خوبی که دارد توانسته است در زمینه ایجاد اشتغال، آموزش، رفاه عمومی، کار و در بحث مسکن مددجویان پیشتاز باشد.

رئیس قبلی کمیته امداد امام خمینی (ره) معمولان نیز در این مراسم به فرازی از فرمایشات حضرت علی(ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: مدیر وظیفه ندارد که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کند و یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی به کاری دست بزند.

علی صحراگرد همچنین به بخشی از عملکرد 39 ماهه خود پرداخت و گفت: در بحث مسکن 629 واحد برای خانواده های تحت پوشش در قالب طرح بهسازی، توانمند سازی، تعمیرات و ... ساخته شده است.

وی افزود: 630 فقره وام خود کفایی نیز در این مدت پرداخت شده و همچنین درآمد این نهاد به دو برابر افزایش یافته است.

در پایان این مراسم محمد رضا زمانی به عنوان سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) معمولان پلدختر معرفی و از خدمات "علی صحراگرد" رییس پیشین این نهاد قدردانی شد.