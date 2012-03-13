دستگیری 3 نفر در حال ساخت مواد محترقه/ کشف 7 کیلوگرم اکلیل و سرنج

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، سه جوان که در حال ساخت مواد محترقه دست ساز خطرناک بودند ساعتی قبل از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد 7 کیلوگرم اکلیل و سرنج کشف و ضبط شد.

براساس اعلام پلیس، معابر اصلی تهران تا این لحظه خلوت گزارش شده است و تنها در برخی از بزرگراهها به علت مراجعه شهروندان به خانه ترافیک نیمه سنگین است. ماموران راهور در حال روانسازی ترافیک هستند و در تمامی معابر شهر حضور دارند.

همچنین از مناطق غرب تهران همانند بلوار فردوس، صادقیه، شهرک غرب و ایران زمین نیز که در سالهای گذشته از جمله پاتوقهای آتش بازی محسوب می شد تا کنون گزارشی در مورد وقوع حادثه اعلام نشده است.