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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

پلیس تهران اعلام کرد:

دستگیری 3 نفر در حال ساخت مواد محترقه/ کشف 7 کیلوگرم اکلیل و سرنج

دستگیری 3 نفر در حال ساخت مواد محترقه/ کشف 7 کیلوگرم اکلیل و سرنج

سه جوان که در حال ساخت مواد محترقه بودند از سوی پلیس تهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران، سه جوان که در حال ساخت مواد محترقه دست ساز خطرناک بودند ساعتی قبل از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد  7 کیلوگرم اکلیل و سرنج کشف و ضبط شد.

براساس اعلام پلیس، معابر اصلی تهران تا این لحظه خلوت گزارش شده است و تنها در برخی از بزرگراهها به علت مراجعه شهروندان به خانه ترافیک نیمه سنگین است. ماموران راهور در حال روانسازی ترافیک هستند و در تمامی معابر شهر حضور دارند.

همچنین از مناطق غرب تهران همانند بلوار فردوس، صادقیه، شهرک غرب و ایران زمین نیز که در سالهای گذشته از جمله  پاتوقهای آتش بازی محسوب می شد تا کنون گزارشی در مورد وقوع حادثه اعلام نشده است.

کد مطلب 1559479

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