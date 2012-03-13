دامنه اعتراضات گسترده تر شد / اخراج دانشجویان در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، شبکه عربی اطلاع رسانی حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: خشم حاصل از سرکوب تحصن دانشجویان در دانشگاه ملک خالد در شهر ابها از گستره این شهر فراتر رفته است.

در این بیانیه آمده است : دامنه خشم از رژیم عربستان به شهرهای ریاض، النماص، عرعر، القطیف، الربیعیه نیز کشیده شده است و این تاکنون سابقه نداشته است.

شبکه اطلاع رسانی حقوق بشر عربی ضمن ابراز انزجار از به کارگیری زور علیه دانشجویان برای پراکنده کردن آنها از مقامات آل سعود خواسته است که هر چه سریعتر زندانیان را آزاد کند.

از سوی دیگر در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل سعود، انتقاد یک دانشجو در دانشگاه "طیبه" در مدینه منوره به مذاق رئیس دانشگاه خوش نیامد و وی را از دانشگاه اخراج کردند.

خبر دیگر اینکه، یک جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستانی بیان کرد: دهها نفر از مردم عربستان آمادگی خود را برای مشارکت در اعتصاب دو روزه غذا در اعتراض به بازداشت "محمد البجادی" از فعالان سیاسی اعلام کرده اند.

از سوی دیگر محمد القحطانی از فعالان سیاسی عربستانی گفت : فعالان در پایان هفته در یک مکان عمومی حضور می یابند و دست به اعتصاب غذا می زنند.

وی افزود: هدف از این اعتصاب غذای دو روزه ابلاغ پیام به جامعه جهانی برای افزایش فشارها علیه آن است.ما امیدواریم که گشایشی درباره پرونده بازداشت شدگان به ویژه محمد البجادی انجام شود.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی رژیم سعودی اخیرا با حمله به دانشجویان شهر ابها دهها نفر را زخمی کردند، اعتراضات مردمی در عربستان ابتدا از منطقه قطیف در شرق این کشور آغاز شد و در ادامه به دیگر مناطق گسترش یافت که همچنان ادامه دارد.