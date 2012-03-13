برگزاری انتخابات مجلس شورای دانش آموزی/برگزاری مسابقه بهترین هفت ‌سین قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی ششمین دوره انتخابات مجلس شورای دانش آموزی خراسان جنوبی امروز با رقابت انتخاباتی 17 نفر نماینده شهرستانی در بیرجند برگزار شد.

رئیس سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی گفت: امروز از بین این افراد دو نفر به عنوان نمایندگان خراسان جنوبی در ششمین دوره مجلس شورای دانش آموزی کشور برگزیده شدند.

موسی تفضلی نسب داشتن حداقل معدل علمی 17 و معدل انضباطی 19 و نیز تایید صلاحیت شایستگی های اجتماعی، اخلاقی، دینی و مذهبی را از جمله شرایط حضور در این انتخابات دانست.

در پایان "فرشاد دباغی" و "امیرهادی عباسی" با کسب بیشترین رای برای دوسال به عنوان نمایندگان دانش آموزان استان در مجلس شورای دانش آموزی کشور برگزیده شدند.

برگزاری مسابقه بهترین هفت ‌سین قرآنی در خراسان‌ جنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان ‌جنوبی از برگزاری مسابقه بهترین هفت‌ سین قرآنی در آستانه مبارکه شهدای باقریه بیرجند خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد طاهر گرایلی افزود: یاران قرآنی برای شرکت در این مسابقه باید به تعداد هفت عدد از کلمات قرآن که با حرف سین آغاز شده‌اند را به همراه سوره‌ها و آیاتی که این کلمات در آنها وجود دارند با طرح‌های مختلف همزمان با مراسم سال تحویل ارائه کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: به بهترین هفت ‌سین‌های قرآنی بعد از تعطیلات نوروزی جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

گرایلی همچنین از برگزاری مراسم ویژه سال تحویل در 17 امامزاده و بقاع متبرکه شاخص استان خبر داد و افزود: طرح آرامش بهاری نیز در 30 امامزاده برگزار می‌ شود.

کسب دیپلم افتخار مستند ساز بیرجندی در جشن تصویر سال ایران

دیپلم افتخار جشن تصویر سال ایران به احسان عمیدیان هنرمند حوزه هنری خراسان‌ جنوبی اهدا شد.

هنرمندان مستند ساز بیرجندی برای دومین سال پیاپی دیپلم افتخار جشن تصویر سال ایران را از آن خود کردند.

دیپلم افتخار امسال در بخش مستندهای بالای 15 دقیقه به "احسان عمیدیان" کارگردان فیلم مستند "دم‌ کت" اهدا شد.

مستند "دم‌ کت" روایت زندگی آدم ‌افرادی است که در بنای تاریخی مرده‌ای زندگی می ‌کنند.