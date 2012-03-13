مهلت ارسال اصل مقالات به همایش ملی تبرستان تمدید شد

مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از 120 چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.



وی افزود: 30 درصد از مقالات ارسالی با موضوع معماری، 30 درصد با موضوع شهرسازی، 30 درصد با موضوع صنایع دستی و 10 درصد دیگر مقالات در حوزه های مطالعه تاریخی و باستان شناسی، تئاتر و نمایش بوده است.



دبیر علمی نخستین همایش ملی هنر تبرستان افزود: این چکیده مقالات توسط 30 داور تخصصی از دانشگاههای کشور به عنوان اعضای کمیته علمی بررسی شد و کسانی که به این همایش چکیده مقاله ارسال کردند می توانند با مراجعه به سایت همایش WWW.hontab90.com از طریق لینک ویژه کاربران توسط کد کارت ملی از نتایج پذیرفته شدن چکیده مقالات خود اطلاع حاصل کنند.



وی اظهار داشت: این همایش از سوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران و با حمایت اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مازندران، مؤسسه آموزش عالی مارلیک، انجمن علمی باستان شناسی ایران، شورای اسلامی بابلسر در 20 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود.