افغانستان چالشی برای اوباما در آستانه انتخابات / اوضاع هر روز بدتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت : باراک اواما پس از کشتار 16 غیر نظامی توسط یک نظامی آمریکایی در افغانستان با مسئله ای بزرگ روبرو شده و آن دشوار شدن توجیه این عملیات است. این عملیات که به عنوان واکنش آمریکا به حملات تروریستی 11 سپتامبر انجام شد، پس از 10 سال دیگر به ندرت حامی پرشوری دارد.

سیاستمداران معروف آمریکایی چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوریخواه خواهان عقب نشینی هر چه سریعتر نیروهای آمریکایی از این کشور هستند. رئیس فراکسیون دموکراتها در سنای آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشته است که نظامیان ما در افغانستان تحت فشارهای بسیار بالایی قرار دارند که این فشارها در هیچ یک از جنگهایی که تا به حال آمریکا در آنها شرکت داشته، به این شدت نبوده است.

وی همچنین از تصمیم زمانی اوباما برای بازگشت نظامیان از افغانستان حمایت کرده و اظهار داشته است ما همانگونه که رئیس جمهوری گفته است از افغانستان خارج می شویم و من فکر می کنم که این روش درستی است.

همچنین جمهوریخواهان که اوباما را به خاطر وعده های چهار سال گذشته اش مبنی بر عقب نشینی از عراق همواره مورد انتقاد قرار می دادند برایشان سخت شده که تقاضای طولانی شدن این عملیات بعد از سال 2014 را بدهند.

گینگریج از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این باره اظهار داشته است که یک جای کار ما اساسا در جنگ افغانستان می لنگید و اشتباه بود و من اعتقاد دارم که وضعیت نه بهتر، بلکه بدتر می شود. ما در افغانستان زندگی مردها و زنان جوان را به خطر می اندازیم.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت : در بین مردم آمریکا نیز موافقت درباره جنگ افغانستان به شدت در حال کاهش است. بر اساس نظرسنجی که واشنگتن پست اخیرا منتشر کرده است شصت درصد پرسش شوندگان اظهار داشته اند که جنگ افغانستان دیگر ارزش ادامه دادن را ندارد. 55 درصد نیز اعتقاد دارند که اکثریت افغانها عملیات نظامی ناتو در کشورشان را بی فایده می دانند.

تاگس انسایگر در ادامه با اشاره به کشتار شانزده غیر نظامی افغان توسط یک نظامی آمریکایی نوشت : اوباما سریعا این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرد. اوباما و وزیر دفاع وی بعد از این فاجعه تلفنی با رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرده و وعده دادند که سریعا این واقعه را پیگیری کرده و عاملان آن را به دادگاه بکشانند.

گویا این واکنش تند و سریع کاخ سفید به منظور جلوگیری از بلند شدن فریاد انتقامها در افغانستان بوده است. اخیرا شش افسر بلندپایه آمریکایی بعد جنایت بی حرمتی به مقدسات اسلامی در افغانستان کشته شدند.

"تاگس انسایگر" در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که حالا برای اوباما این مسئله مطرح است که آیا وی می تواند از درخواستها برای یک برگشت سریعتر از افغانستان به عنوان یک بخش سیاسی در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کند.



در حالی که "پانتا" واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان برای اواسط سال آینده را درخواست می کند، اما "لیندسی گراهام" از سناتورهای جمهوریخواه درباره یک برگشت سریع از این منطقه بحرانی هشدار داده است. "جان مک کین" از دیگر اعضای حزب جمهوریخواه نیز عموم مردم آمریکا را به صبر بیشتر برای این عملیات دعوت و ادعا کرده است که ما نباید فراموش کنیم منشاء حملات 11 سپتامبر از افغانستان بوده است و اگر این کشور به هرج و مرج کشیده شود و طالبان بار دیگر روی کار آید این کشور به راحتی به پایگاهی برای القاعده به منظور حمله به آمریکا تبدیل خواهد شد.