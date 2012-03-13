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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

آیت الله جعفری:

نماز باید در راس امور مورد توجه مسئولان باشد/ تداوم موج بیداری اسلامی

نماز باید در راس امور مورد توجه مسئولان باشد/ تداوم موج بیداری اسلامی

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت برپایی نماز گفت: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای برپایی با عظمت نماز به عنوان مهمترین کار فرهنگی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در ستاد اقامه نماز کرمان اظهارداشت: نماز از مهمترین فرایض دینی است که بارها مورد تاکید قرار گرفته است و توسعه و گسترش فرهنگ نماز در جامعه ضروری است.

امام جمعه کرمان افزود: امروز جامعه نیازمند کارهای فرهنگی است زیرا در جنگ نرمی که دشمنان آغاز کرده اند کار فرهنگی باید در راس امور باشد و در این میان نماز مهمترین کار فرهنگی است.

آیت الله جعفری اضافه کرد: کار اعضای ستاد نماز کرمان قابل تقدیر است زیرا عملکرد این ستاد قابل ستایش و تقدیر است.

امام جمعه کرمان ادامه داد: توسعه فرهنگ نماز و برپایی اول وقت نماز موجب تعمیق ارزشها و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی می شود.

وی در ادامه به گسترش اسلام در جهان اشاره کرد و گفت: موجب بیداری اسلامی اکثر کشورها را فراگرفته است و دشمنان نظام را سردرگم کرده است.
 
وی افزود: طبق پیش بینی مقام معظم رهبری موج بیداری اسلامی منطقه را در برگرفته و هر روز نیز گسترده تر می شود.
 
امام جمعه کرمان ادامه داد: مردم جهان تشنه عدالت و خدا محوری هستند و این مسئله رمز توسعه اسلام در جهان است.
کد مطلب 1559490

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