نماز باید در راس امور مورد توجه مسئولان باشد/ تداوم موج بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در ستاد اقامه نماز کرمان اظهارداشت: نماز از مهمترین فرایض دینی است که بارها مورد تاکید قرار گرفته است و توسعه و گسترش فرهنگ نماز در جامعه ضروری است.

امام جمعه کرمان افزود: امروز جامعه نیازمند کارهای فرهنگی است زیرا در جنگ نرمی که دشمنان آغاز کرده اند کار فرهنگی باید در راس امور باشد و در این میان نماز مهمترین کار فرهنگی است.

آیت الله جعفری اضافه کرد: کار اعضای ستاد نماز کرمان قابل تقدیر است زیرا عملکرد این ستاد قابل ستایش و تقدیر است.

امام جمعه کرمان ادامه داد: توسعه فرهنگ نماز و برپایی اول وقت نماز موجب تعمیق ارزشها و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی می شود.

وی در ادامه به گسترش اسلام در جهان اشاره کرد و گفت: موجب بیداری اسلامی اکثر کشورها را فراگرفته است و دشمنان نظام را سردرگم کرده است.

وی افزود: طبق پیش بینی مقام معظم رهبری موج بیداری اسلامی منطقه را در برگرفته و هر روز نیز گسترده تر می شود.



امام جمعه کرمان ادامه داد: مردم جهان تشنه عدالت و خدا محوری هستند و این مسئله رمز توسعه اسلام در جهان است.