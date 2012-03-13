کانوپولیست های زن فریدونکناری به مسابقات قهرمانی کشور راه یافتند

فرشید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:عزیمت گروه کوهنوردی عبرت به قله شاهین از منطقه نوا بالا لاریجان و اعزام بانوان و آقایان به کلاس‌های مربیگری و داوری دوومیدانی انجام شده است.



وی از اعزام تیم جوانان استقلال نوین شهرستان به مسابقات لیگ برتر جوانان خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات فوتبال لیگ برتر نوجوانان کشور بین تیم‌های دانش فریدونکنار و شموشک نوشهر و گردهمایی و نشست صمیمی اداره و رئیس امور ورزش بانوان به‌همراه نائب رؤسای هیئت‌های ورزشی از دیگر برنامه‌های ما بوده است.



رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونکنار با اشاره به برگزاری جلسه فرماندهان پایگاه اداری و کارگری شهرستان از برگزاری جلسه شورای اجتماعی فرهنگی فریدونکنار خبر داد.



وی، عزیمت گروه کوهنوردی اوج به فیل‌بند در منطقه سنگچال، تیم فوتبال شهید بصیر فریدونکنار به مسابقات لیگ برتر امیدها و اعزام تیم دوچرخه سواری فریدونکنار به مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های استان را به لیست عملکردی این نهاد اضافه کرد.



قدیمی با بیان اینکه اعزام ورزشکاران کانوپولوی بانوان فریدونکنار به همراه تیم منتخب مازندران به مسابقات قهرمانی کشور انجام شد، تصریح کرد: برگزاری مسابقات فوتبال بین تیم‌های استقلال نوین فریدونکنار و آراد بهمن آمل و برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های وحدت شهروند و هیئت رزمندگان جویبار را داشته‌ایم.