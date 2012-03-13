اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با رادیو لرستان اهمیت محاسبه نفس در تعالیم دینی را مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام علی خادمی، مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه اظهار داشت: در آموزه های دینی به ویژه در حوزه اخلاق محاسبه نفس و مراقبت از آن مورد تأکید قرار گرفته و آن را به عنوان عامل سعادت و خوشبختی انسان معرفی کرده اند.

وی افزود: عالی ترین مظهر عقل و تربیت صحیح، خطایابی از خویشتن است، یعنی انسان بتواند در دریای ژرف افکار و اندیشه ها و تمایلات و افعال خود فرو برود و خطاهای خود را بیابد و آنها را از خود دور کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان اظهار داشت: اگر خود ارزیابی به درستی انجام پذیرد و فرد خود را موظف بداند تا پس از ارزیابی به اندازه کژاندیشی و کژروی، خود را تنبیه کند، موجب می شود تا به آرامی به بازسازی تصمیم و اعمال خویش بپردازد و این همان چیزی است که خودارزیابی و محاسبه نفس را مفید و سازنده می کند.

وی تصریح کرد: ایمان و آگاهی به حسابرسی و ارزیابی و داوری اعمال و تصمیمات از سوی خداوند در روز رستاخیز و حتی دنیا موجب می شود تا آدمی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی پرهیز کند و به منش و کنش اجتماعی خویش با توجه به معیارهای پذیرفته شده سامان دهد.

گفتمان دینی نقد عرفان های نوظهور در خرم آباد برگزار شد

گفتمان دینی نقد عرفانهای نوظهور در خوابگاه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد برگزار شد.

در این گفتمان یک کارشناس پیرامون عرفانهای نوظهور و اهداف آنها مطالبی را عنوان کرد و گفت: امروز در جامعه شاهد بروز فرقه‌های نوظهوری هستیم که با تکیه بر روح معنویت خواهی مردم و سودجویی از این احساسات سعی می‌کنند، جوانان را به دام خویش کشیده و به امیال خود دست یابند.

ابدالی افزود: در عموم عرفانهای نو ظهور بر انجام تمرینات خاص فکری و بدنی به منظور پیدایش آرامش و تمرکز روحی تاکید می‌شود که البته نمی‌توان بر آنها نظام خاص در حوزه شریعت نام نهاد.

در پایان این گفتمان پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع گفتمان به سئوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

توزیع 500 جلد قرآن در بین مراکز قرآنی شهرستان دلفان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از توزیع 500 جلد قرآن اهدایی در بین مراکز قرآنی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی در این رابطه اظهار داشت: اهداء قرآن به جلسات دائمی و خانه های قرآن روستایی برای آموزش و درک مفاهیم قرآن کریم ضروری است.

وی هدف از اهداء و توزیع این قرآنها را علاوه بر تشویق جوانان و نوجوانان به تلاوت و تفکر در آیات قرآن کریم، ایجاد بستری مناسب برای جوانان برای توجه بیش از پیش به تعالیم روشن الهی دانست.

برپایی 11 کلاس آموزش قرآن در مدرسه تخصصی نور خرم‌آباد

مدیر مدرسه تخصصی قرآنی نور شهرستان خرم‌آباد از برگزاری 11 کلاس آموزش قران در این مدرسه خبر داد.

افسانه محمدی در این رابطه گفت: این کلاسهای آموزشی در رشته‌های صوت و لحن، مفاهیم، حفظ، روخوانی و روان‌خوانی، تجوید سطح‌های سه، چهار و پنج برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع 250 قرآن‌آموز در این کلاس‌های آموزشی شرکت کرده‌اند، افزود: در این مدرسه قرآنی همچنین کلاس حفظ قرآن ویژه بزرگسالان تشکیل شده است.

محمدی با اشاره به اینکه این کلاسهای آموزش قرآن بعد از تعطیلات نوروز نیز ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: در مدرسه تخصصی قرآنی نور خرم‌آ‌باد همچنین کلاس آموزشی خوشنویسی قرآن به خط نستعلیق ویژه دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی طی هفته جاری آغاز شده است.