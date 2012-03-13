حجت الاسلام جعفر محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارشنبه سوری فرهنگ باستانی یا همان سنت اجدادی، باورها و رفتارهایی هستند که نوع انسانها به حفظ و نگهداری آن علاقه مندند و سعی می کنند به مانند نیاکان خود به آن باور، عقیده مند باشند.

تمام باورها و رفتارهایی که از گذشتگان رسیده است درست نیستند

وی بیان داشت: تمام باورها و رفتارهایی که از گذشتگان رسیده است درست نیستند و قرآن مجید در موارد بسیارى پیروى و تعصب کورکورانه از نیاکان را شدیداً مذمت کرده و این منطق را که انسان چشم و گوش بسته از پدران خود پیروى کند کاملا مردود مى ‏شناسد.

امام جمعه منطقه خیرآباد ادامه داد: پیروى از پیشینیان اگر به این صورت باشد که انسان عقل و فکر خود را دربست در اختیار آنها بگذارد، نتیجه ‏اى جز عقبگرد و ارتجاع نخواهد داشت.

وی گفت: ولی این طرز فکر جاهلى هنوز در میان بسیارى از ایرانیان حکومت مى ‏کند که آداب و سنن خرافى را به عنوان اینکه "آثار پیشینیان" است بدون چون و چرا مى ‏پذیرند.

محسن زاده افزود: آنها عنوانهایی مانند حفظ ملیت و فرهنگ باستانی و ... را بر آن مى ‏پوشانند و این طرز فکر یکى ازعوامل بسیار مؤثر انتقال خرافات از نسلى به نسل دیگر است.

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، از جمله خرافات موجود در میان ملت ایران است و در بعضی از موارد رفتارهای جمعی آسیب ‌زایی را به همراه داشته که در نهایت، جان و آسایش و آرامش شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد.

حجت الاسلام محسن زاده افزود: هر کدام از مراجع دینی نیز انجام رفتارهای خشونت آمیز در این روز را به نحوی باطل اعلام کرده اند و با آن مخالف هستند.

رسانه های بیگانه به ضد اسلام بودن مراسم چهارشنبه سوری می پردازند

وی یادآور شد: به گفته رهبر معظم انقلاب، رسانه های بیگانه به آغاز فصل بهار و شور و نشاط موجود در ایران اهمیتی نمی دهند و در حال حاضر به مسئله چهارشنبه سوری و ضد اسلام بودن آن می پردازند.

امام جمعه خیرآباد اضافه کرد: این مراسم علاوه بر اینکه عواقب و خطرات اجتماعی دارد، ضررهای سیاسی و امنیتی نیز برای کشور و جوانان به همراه دارد.