به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازسپاه نیوز؛ حجت‌الاسلام عبدالله حاج‌صادقی جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در آئین سپاس از تلاش‌های روابط عمومی سپاه در سال 90 با اشاره به نقش اساسی سپاه در دفاع از ارکان و اصول انقلاب اسلامی اظهار داشت: گفتمان اصول‌گرایی همان گفتمان امام(ره) و قرآن است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از ارکان، اصول و آرمان‌های این انقلاب تردید ندارد.

وی سپاه را خط مقدم مبارزه با استکبار عنوان کرد و افزود: نهاد مقدس و مردمی سپاه به عنوان خط مقدم و سنگرنشین انقلاب باید نسبت به تحکیم و تقویت ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌صادقی ماهیت اصلی انقلاب را بر پایه دین و شریعت مقدس اسلام تعریف کرد و ادامه داد: موتور اصلی حرکت انقلاب "اسلام" است و این موضوع رکن اساسی این نهضت و باور همه دنیاست.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تبیین نقش ولایت‌فقیه در حکومت اسلامی گفت: نقش و جایگاه ولایت و رهبری در نظام ما و هوشمندی و بصیرت والای ولی‌فقیه در هدایت انقلاب و عبور از بحران‌ها بسیار سازنده و تاثیرگذار است به نحوی که حکمت و درایت رهبر معظم انقلاب تاکنون تمام طراحی‌های اتاق فکر دنیای استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده و عزت و اقتدار را نصیب ملت سرافرازمان نموده است.

وی ولایت و امت ولایت‌محور را دو نعمت بزرگ خداوند به ملت ما معرفی کرد و اظهار داشت: عزت، سربلندی، افتخار و پیروزهای ملت غیور ایران اسلامی مرهون وجود نعمت ولایت و حضور همیشه در صحنه امت ولایت‌محور است و این دو نعمت زمینه‌ساز و شرط ظهور منجی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌صادقی انقلاب اسلامی ایران را بسترساز زمینه ظهور حضرت حجت‌(عج) دانست و افزود: نبودن تبری به معنای عدم ایستادگی مسلمین در مقابل حاکمیت غیر الهی و عدم ولایت‌محوری در امت اسلام، دو عاملی هستند که سبب طولانی شدن غیبت حضرت قائم(عج) شده‌اند و زمانی که جهت گیری مردم برائت از حاکمیت‌های غیر الهی شده و بشر تشنه ولی خدا شود آنگاه ظهور صورت می‌گیرد و انقلاب اسلامی ما امروز زمینه و بستر برای ظهور را فراهم می‌کند.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در ادامه نبرد رسانه‌ای را جنگ اول عصر حاضر و جهت‌دهنده سایر نبردها توصیف کرد و گفت: امروز خط مقدم جبهه استکبار علیه انقلاب اسلامی همین نبرد رسانه‌ای است و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند پیشتاز این جنگ و در خط مقدم آن قرار دارند.

وی ادامه داد: در سوره حجرات شرط اطلاع‌رسانی "عدالت" عنوان شده و رعایت این اصل مهمترین ویژگی کار خبر و اطلاع‌رسانی است، چرا که روابط عمومی و اطلاع‌رسانی عدالت محور، یکی از شیوه‌های اهل بیت(ع) بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌صادقی با اشاره به نقش سازنده و تاثیرگذار روابط عمومی‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف و عدالت‌محور گفت: روابط عمومی باید با ادبیات اسلامی و مطابق با شریعت مقدس اسلام تعریف شود لذا از بکارگیری شیوه‌ها و تعاریف غربی در این مجموعه باید جلوگیری کرده و رویکرد کار جهت‌گیری‌های کلان و تثبیت ارکان انقلاب باشد.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در پایان نقش مشارکتی مردم در عرصه‌های انقلاب را از ارکان و محورهای مهم نظام عنوان کرد و گفت: مشارکت و حضور کارساز مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب همواره عامل اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی و شکست و خواری دشمنان و بدخواهان انقلاب بوده است، لذا با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند" امروز بزرگترین مبارزه با آمریکا و استکبار خدمت به مردم است"، باید در اولویت‌بندی‌ها توجه به این امر مدنظر قرار گیرد.

همچنین در این مراسم سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره بر شاخص‌ها و مولفه‌های اساسی مورد نظر در برنامه‌ها و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی سپاه اظهار داشت: تعامل و ارتباط دائمی و فعال با اصحاب رسانه و طراحی و مهندسی سناریوهای خبری و رسانه‌ای متناسب با روش‌های علمی و تجربه شده در کنار توجه ویژه به سیاست‌‌ها و ملاحظات سپاه در حوزه خبر رسانی از عواملی بوده است که در سال 90 موفقیت‌های قابل توجهی را برای خانواده روابط عمومی سپاه رقم زده است.

سردار شریف اطلاع‌رسانی بموقع مواضع و دیدگاه‌های سپاه به افکار عمومی از طریق ابزارهای رسانه‌ای را از دیگر عناصر موفقیت روابط عمومی سپاه در سال جاری توصیف و تصریح کرد: پاسخگویی به افکار عمومی و انتقال سریع اخبار و اطلاعات مرتبط به رخدادهای خبرسازی چون عملیات نیروی زمینی سپاه برای مقابله با جنایات گروهک منفور و تروریستی پژاک در شمال غرب کشور و نیز چگونگی شکار پهباد جاسوسی آمریکا در شرق کشور و ارائه گزارش‌های خبری- تصویری مناسب و غرورانگیز از رزمایش‌های سپاه در طول سال 90 که با کمک و هم‌افزایی جامعه رسانه‌ای کشور صورت پذیرفت از جمله مصادیقی است که رضایت اصحاب رسانه و نیز فرماندهان و مسئولین سپاه را بدنبال داشته است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه در پایان با تقدیر و تشکر از همکاری مدیران، دست‌اندرکاران و خبرنگاران جامعه رسانه‌ای کشور در پوشش خبری فاخر و تاثیرگذار کارکردها، توانمندی‌ها و دست‌آوردهای سپاه؛ معرفی روابط عمومی سپاه به عنوان سازمان برتر در سال 90 را مرهون عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، ولایت‌مداری کارکنان و محور قراردادن منویات فرماندهی معظم کل قوا، ماموریت‌ها و فلسفه وجودی سپاه دانست و تاکید کرد: روابط عمومی سپاه در سال آینده برنامه‌ای تحول و تعالی خود برای ارتقای ظرفیت‌ها و ابزارهای انحصاری اطلاع‌رسانی از جمله سایت سپاه نیوز و سامانه‌های خبری سپاه‌های استانی، راه‌اندازی گروه‌های تلویزیونی سپاه در مراکز استان های کشور و ساماندهی و فعال‌سازی پتانسیل موجود نزد شبکه خبرنگاران افتخاری سپاه و بسیج را با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم از مدیران و کارکنان فعال روابط عمومی سپاه با اهدای لوح سپاس نماینده ولی‌فقیه در سپاه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حاج‌صادقی تقدیر به عمل آمد.