بسیج امکانات پزشکی هرمزگان برای جلوگیری از حوادث آخرین چهارشنبه سال

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نوروزیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی تمامی تیمهای امدادی و بیمارستانها برای شب چهارشنبه آخر سال، بیان داشت: تمامی پایگاههای برون شهری و درون شهری و مراکز فوریتهای پزشکی و اورژانس استان هرمزگان برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در شب چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل به سر می برند.

وی ادامه داد: تمامی تجهیزات بیمارستانی استان هرمزگان کاملا آماده ارائه خدمات در شب چهارشنبه آخر سال هستند و امیدوارم در این شب هیچ مشکل خاصی ایجاد نشود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آمار کم مصدومان شب چهارشنبه آخر سال در سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه طی سالهای اخیر با اقدامات مناسب فرهنگی و پیشگیرانه تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان هرمزگان کاهش یافته است.

نوروزیان افزود: در سال گذشته تنها چهار نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در استان هرمزگان دچار مصدومیتهای جزئی شدند که این افراد نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات پزشکی استان هرمزگان برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در امشب بسیج شده اند اما خانواده ها نقش مهمی را در جلوگیری از وقوع حوادث به عده دارند و می توانند با کنترل فرزندان خود از ایجاد آسیبهای ناگوار در امشب جلوگیری کنند.