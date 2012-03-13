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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

نوروزیان خبر داد:

بسیج امکانات پزشکی هرمزگان برای جلوگیری از حوادث آخرین چهارشنبه سال

بسیج امکانات پزشکی هرمزگان برای جلوگیری از حوادث آخرین چهارشنبه سال

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بسیج تمامی امکانات پزشکی هرمزگان برای جلوگیری از حوادث آخرین چهارشنبه سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نوروزیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی تمامی تیمهای امدادی و بیمارستانها برای شب چهارشنبه آخر سال، بیان داشت: تمامی پایگاههای برون شهری و درون شهری و مراکز فوریتهای پزشکی و اورژانس استان هرمزگان برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در شب چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل به سر می برند.

وی ادامه داد: تمامی تجهیزات بیمارستانی استان هرمزگان کاملا آماده ارائه خدمات در شب چهارشنبه آخر سال هستند و امیدوارم در این شب هیچ مشکل خاصی ایجاد نشود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آمار کم مصدومان شب چهارشنبه آخر سال در سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه طی سالهای اخیر با اقدامات مناسب فرهنگی و پیشگیرانه تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان هرمزگان کاهش یافته است.

نوروزیان افزود: در سال گذشته تنها چهار نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال در استان هرمزگان دچار مصدومیتهای جزئی شدند که این افراد نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات پزشکی استان هرمزگان برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در امشب بسیج شده اند اما خانواده ها نقش مهمی را در جلوگیری از وقوع حوادث به عده دارند و می توانند با کنترل فرزندان خود از ایجاد آسیبهای ناگوار در امشب جلوگیری کنند.

کد مطلب 1559502

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