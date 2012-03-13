آمریکا باید حملات هوایی به پاکستان را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس ویک، مقامات اسلام آباد به کاخ سفید گفته اند دیگر اجازه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در خاک پاکستان را که به بهانه مبارزه با القاعده و طالبان انجام می شود، نخواهند داد.

یک مقام آمریکایی که در گفتگوهای دو جانبه بین اسلام آباد و واشنگتن حضور داشته ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد هواپیماهای بدون سرنشین در حال حاضر نقشی اساسی در مبارزه نظامیان آمریکایی با گروههای تروریستی ایفا می کنند.

بر این اساس، "شری رحمان" سفیر پاکستان در واشنگتن و "آنتونی بلینکن" مشاور امنیت ملی "جو بایدن" معاون اول رئیس جمهوری آمریکا روز نهم مارس با یکدیگر دیدار و توافق کرده اند که عملیات هوایی آمریکا در خاک پاکستان باید پایان یابد.

این در حالی است که کشته شدن غیرنظامیان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین ارتش آمریکا خشم مردم و مقامات پاکستان را برانگیخته و سبب تشدید تنش در روابط دو کشور شده است.