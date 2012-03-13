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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

مردم حق دارند از تعداد روزهای آلاینده شهرشان مطلع شوند

مردم حق دارند از تعداد روزهای آلاینده شهرشان مطلع شوند

نماینده وزارت بهداشت در کمیته کاهش آلودگی هوا گفت: اگرچه هیچ دستگاهی حق تشویش اذهان عمومی را ندارد اما باید بدانیم که مردم حق دارند از تعداد روزهای آلاینده شهرشان با توجه به استانداردهای روز دنیا مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم ندافی در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90 که عصر سه شنبه در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر گاها دیده می شود که تفاوت خیلی زیادی بین آمارهایی که دستگاههای مختلف در خصوص تعداد روزهای آلاینده ارائه می دهند، وجود دارد که این تفاوت ها ناشی از تفاوت دیدگاههای دستگاه های مختلف نسبت به این قضیه است.  البته دیدگاههای مختلف، تحلیلهای مختلفی از شاخصهای آلودگی هوا ارائه می‌دهند اما بهتر است تحلیلها بر اساس استانداردهای ملی باشد.

به گفته وی، اینکه برخی از دستگاه ها میانگین آلاینده ها را به عنوان شاخصی برای تعداد روزهای آلاینده ارائه می دهند، شاید از نظر آماری درست باشد اما از آنجاییکه 50 درصد مردم هر شهری در مقابل آلودگی هوا آسیب پذیر هستند ارائه آمار بر اساس میانگین کار درستی نیست.

به گفته وی، مهمترین آلاینده هوای تهران در حال حاضر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هستند که بخش اعظمی از این ذرات معدنی بوده و ناشی از فعالیت های عمرانی بدون ملاحظات زیست محیطی در شهر تهران است.

ندافی اظهار داشت: شستشوی خیابان ها و نه آب پاشی آنها و جابجایی مسائل ساختمانی در کانتینرهای دربسته از مهمترین اقداماتی است که می توان برای کاهش ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با منشأ داخلی انجام داد.

کد مطلب 1559510

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