شورای فرهنگ عمومی بروجرد در رابطه با اخلاق انتخاباتی فرهنگ سازی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در هتل زاگرس بروجرد اظهار داشت: در 12 اسفند ماه امسال یک بار دیگر ملت ایران توانستند در عرصه انتخابات حضور داشته و در سرنوشت خود حماسه ای نو خلق کنند و برای کشور افتخاری جدید بیافرینند.

وی افزود: مردم با حضور در انتخابات مجلس نهم حماسه 22 بهمن را کامل کردند و با این حرکت سیلی محکمی بر آمریکای خونخوار زدند.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی در طول سی سال گذشته سی انتخابات مهم را برگزار و بستر را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کرده است.

حجت الاسلام ترابی با مقایسه انتخابات پارلمانی نظام جمهوری اسلامی ایران با انتخابات کنگره آمریکا بیان داشت: در انتخابات کنگره آمریکا تنها 37 درصد مردم مشارکت دارند و این در حالی است که با تدبیر امام راحل و مردم سالاری دینی حاکم بر کشور ما توانسته ایم 30 انتخابات را با بیش از 50 درصد مشارکت برگزار کنیم.

وی افزود: امید است مسئولان ارزش کار و حضور مردم را بدانند و در خدمت گزاری کوتاهی نکنند.

امام جمعه بروجرد در ادامه با اشاره به روند برگزاری انتخابات در شهرستان بروجرد اظهار داشت: متاسفانه رعایت نکردن اخلاق تبلیغات انتخاباتی در شهر بروجرد در جریان این انتخابات یک فاجعه بود به طوریکه ما شاهد برخی توهینها و تخریبها در سطح شهر بودیم.

وی افزود: با این روند بیم آن می رود که در انتخابات آینده این اخلاقها به یک فرهنگ تبدیل شود و به کلی قبح قضیه شکسته شود.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: در کنار سایر نهادها وظیفه شورای فرهنگ عمومی این است که برای انتخابات آینده و در راستای رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کندیداها فرهنگ سازی کند.

حجت الاسلام ترابی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در این شهرستان ادامه داد: در اسفند ماه از طرف اداره تبلیغات اسلامی بروجرد نمایشگاه بسیار خوبی دایر شد و انصافا کارهای فرهنگی بسیار مطلوبی در این نمایشگاه انجام شد که مردم نیز خیلی خوب استقبال کردند.