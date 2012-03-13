به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، تا کنون 660 تماس با سامانه 125 آتش نشانی تهران گزارش شده است.
همچنین 27 گروه آتش نشانی برای اطفاء حریق به محل حوادث اعزام شده اند.
آخرین گزارشات آتش نشانی تهران در مورد حوادث چهارشنبه پایان سال حاکی از اعزام 27 گروه پیرو 660 تماس با سامانه 125 بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، تا کنون 660 تماس با سامانه 125 آتش نشانی تهران گزارش شده است.
همچنین 27 گروه آتش نشانی برای اطفاء حریق به محل حوادث اعزام شده اند.
نظر شما