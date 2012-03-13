برنامه های استقبال از امام جمعه جدید شهریار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ موسی سالمی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان شهریار، برنامه های استقبال از وی در روز جمعه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ از سوی ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان شهریار برگزار می شود.

حاج عباس بیات قائم مقام ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان شهریار ضمن اشاره به این موضوع اهم برنامه های روز استقبال را شامل برگزاری استقبال رسمی در مراسم شورای اداری شهرستان شهریار از امام جمعه، حضور در مرقد مطهر امامزاده اسماعیل بن موسی علیه السلام و گلزار شهدای شهرستان شهریار جهت تجدید بیعت و استقبال مردمی از مقابل امامزاده اسماعیل تا مصلی بزرگ شهریار راس ساعت ۱۱ بیان کرد.



گرامیداشت سالروز تشکیل بنیاد شهید توسط فرمانده سپاه ناحیه شهریار

در سالروز تأسیس بنیاد شهید به دستور امام خمینی (ره) سرهنگ کریم پناه و سرهنگ یامینی با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تبریک این روز، با پرسنل بنیاد دیدار و در خصوص نحوه تعامل هرچه بیشتر در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و کاروان راهیان نور و همکاری متقابل در خصوص ارائه خدمات به ایثارگران با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مذاکره کردند.



در پایان یک لوح منقش به آیات کلام الله مجید به کارکنان بنیاد شهید تقدیم شد.



برگزاری دومین جلسه ستاد استقبال از بهار در شهرداری شهریار



درآستانه سال نو، دومین جلسه ستاد استقبال از بهار و همچنین آخرین جلسه مدیران مناطق، مسئولین نواحی و مدیران عامل سازمانهای تابعه در محل سالن جلسات حوزه معاونت خدمات شهری به ریاست اسدی معاونت خدمات شهر و امور مناطق تشکیل شد.

در این جلسه بعد از بحث و ارائه گزارش هر کدام از مدیران درباره آخرین تصمیمات در خصوص چهارشنبه آخر سال و آماده باش نیروهای آتش نشانی صحبتهایی ارائه کردند و همچنین تصمیماتی در خصوص طرح پاکسازی عموی شهر اتخاذ شد و در پایان جلسه از زحمات مدیران در طی سال تقدیر و تشکر به عمل آمد.